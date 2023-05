Prêté par Arsenal au Stade de Reims cette saison, la révélation Folarin Balogun aurait fait son choix concernant son futur.

Folarin Balogun avait le choix entre trois nations

Véritable révélation en Ligue 1 cette saison du côté du Stade de Reims, Folarin Balogun éblouit les pelouses françaises depuis son arrivée fin juin en provenance d'Arsenal pour un prêt d'une saison. Auteur de 19 buts sous le maillot rémois, c'est tout naturellement que le nom de l'attaquant de 21 ans a commencé à susciter un intérêt outre-Manche pour le voir évoluer sous le maillot des Three Lions. Non convoqué lors du dernier rassemblement de la sélection anglaise, il avait réagi sur les réseaux sociaux via un story énigmatique : "In life, go where you're appreciated."

Depuis ce message de frustration, le buteur n'avait pas donné son choix de porter ou non le maillot anglais pour la suite de sa carrière. Mais aujourd'hui, selon The Athletic, Folarin Balogun aurait fait définitivement son choix et il souhaiterait désormais porter le maillot de la sélection américaine. Sa demande aurait été acceptée par la FIFA et il pourrait donc être appelé par le sélectionneur américain pour le prochain rassemblement. Né à New York et ayant vécu sa jeunesse à Londres, Balogun aurait pu choisir la sélection nationale nigériane grâce à ses origines.

Quel avenir pour Balogun à Arsenal ?

Le profil de Folarin Balogun a la cote sur le marché des transferts. Prêté par Arsenal au Stade de Reims, il ne continuera pas l'aventure dans la cité des rois malgré ses excellentes performances cette saison pour un projet sans doute plus gros avec la perspective de jouer la coupe d'Europe. Alors qu'il retournera à Arsenal à l'intersaison, de nombreux clubs se seraient renseignés pour obtenir des informations concernant son futur.

Sera-t-il définitivement vendu ou prêté à nouveau ? Aucune information n'a pour le moment été prise sur l'avenir de Balogun par les dirigeants d'Arsenal, qui pourraient être tentés de dégager d'importants bénéfices avec sa vente. En France, l'OM se serait positionné pour l’accueillir la saison prochaine, avec comme atout principal la possible qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Évalué aux alentours de 25 millions d'euros par Transfermarkt, le buteur possède une marge de progression très intéressante pour son âge.