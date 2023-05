Pointé du doigt ces dernières semaines, un cadre au milieu de terrain aurait pris une grande décision sur son avenir au PSG.

Mercato PSG : Fabian Ruiz veut rester au Paris SG

Arrivé en provenance de Naples l’été dernier pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Fabian Ruiz a vécu une première saison mitigée. L’international espagnol est parvenu à se faire une place dans l’effectif pléthorique du Paris Saint-Germain. Fabian Ruiz a disputé 36 matches, dont 24 en tant que titulaire, un temps de jeu qui lui a permis de retrouver la sélection espagnole. Néanmoins, le milieu de 27 ans a également fait preuve d’irrégularité cette saison.

En parallèle, son rendement et ses performances auraient convaincu les dirigeants du PSG de lui accorder une seconde chance la saison prochaine. Selon les informations du Parisien, le Paris Saint-Germain souhaiterait garder Fabian Ruiz cet été. L’international espagnol ne sera pas vendu lors du mercato estival malgré un intérêt de l’Atlético Madrid et de la Juventus.

Dans le même temps, le milieu de terrain de 27 ans s’est bien acclimaté à l’environnement parisien. Fabian Ruiz souhaiterait rester la saison prochaine pour convaincre définitivement ses dirigeants que sa place est au PSG. De plus, son temps de jeu au Paris Saint-Germain pourrait lui assurer une place plus importante en sélection espagnole à un an de l’Euro 2024.

Luis Campos pourrait faire le ménage au milieu

En parallèle, le PSG pourrait se séparer de plusieurs milieux de terrain lors du mercato estival. Luis Campos souhaiterait restructurer ce secteur et certains joueurs pourraient être sacrifiés. C’est notamment le cas de Carlos Soler et Renato Sanches qui n’ont pas répondu aux attentes cette saison. En cas de belle offre, l’ancien milieu de Valence et le champion d’Europe 2016 pourraient quitter le PSG.

Cet été pourrait également être le moment de la séparation entre Marco Verratti et le club de la capitale. 11 ans après son arrivée, l’international italien serait ouvert à l’idée de quitter le PSG. Luis Campos ne serait pas satisfait du rendement et de l’hygiène de vie du numéro 6 parisien.