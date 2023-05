Après avoir annoncé la fin de la course pour l'OL pour une place en coupe d’Europe, Laurent Blanc met ses joueurs au défi de lui démontrer qu’il a eu tort.

OL : Malgré les déclarations de Laurent Blanc, l'Europe reste accessible

L’ OL a encore confirmé ses résultats irréguliers cette saison, face à Clermont Foot, dimanche, lors de la 35e journée. L’équipe de Laurent Blanc s'est incliné face au club auvergnat (2-1), alors qu'elle avait battu précédemment le RC Strasbourg en Alsace (2-1) avant de renverser Montpellier (5-4). À l’issue de la défaite au stade Gabriel-Montpied, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais a déclaré qu'il n'y avait plus d'espoir pour une place qualificative en coupe d’Europe. « Pour l’Europe, c’est râpé. »

OL : Laurent Blanc, « si les joueurs ne sont pas d'accord, qu'ils me donnent tort »

Présent en conférence de presse ce mercredi à l'occasion du match contre l’AS Monaco en ouverture de la 36e journée (vendredi à 21h), Laurent Blanc n’est pas revenu sur sa déclaration. Il a maintenu ses propos, tout en invitant ses joueurs à lui démontrer le contraire lors des trois dernières journées du championnat. « L’entraîneur a le droit d'avoir une liberté de pensée, et elle n'engage que moi », a -t-il martelé. Si les joueurs ne sont pas d'accord avec moi, qu'ils me donnent tort, et j'en serai très heureux. » Le Cévenol tente ainsi de mettre son équipe face à ses responsabilités et attend une réaction face à Monaco, puis contre Reims et Nice.

À noter que l’OL est 7e de Ligue 1 avec 56 points, derrière le Stade Rennais (59 points) et le LOSC (60 points). Mathématiquement, les Gones peuvent encore finir à la 5e place qualificative pour la Ligue Europa Conférence, mais ils n’ont plus leur destin entre les mains. Lille et Rennes ont un véritable avantage sur Alexandre Lacazette et ses coéquipiers.