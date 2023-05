Le directeur sportif du FC Barcelone, Jordi Cruyff, a annoncé qu'il quitterait le Barça à l'issue de la saison. Il était arrivé au club il y a deux ans.

Mercato FC Barcelone : Jordi Cruyff quitte son poste

Le Barça ve devoir restructurer son organigramme cet été. Après Mateu Alemany, c'est au tour de Jordi Cruyff de quitter son poste. Le fils de Johan Cruyff est actuellement le directeur sportif du FC Barcelone. Arrivé en septembre 2021 en provenance du club chinois de Shenzen FC, le Néerlandais souhaite relever de nouveaux défis. Dans un communiqué, le FC Barcelone annonce que "Jordi Cruyff ne renouvellera pas son contrat à la fin de la saison, désireux de se lancer dans de nouveaux projets professionnels".

De son côté, l'ancien joueur explique que "après deux saisons au Barça, je sens que le moment est venu de clore ce chapitre et de me lancer dans de nouveaux projets professionnels à partir du 30 juin." Jordi Cruyff adresse par ailleurs ses "sincères remerciements au président Joan Laporta, à la comission sportive, au conseil d'administration, à Xavi et au staff technique, à l'équipe et à tous les employés du club".

Deco va remplacer Jordi Cruyff

Le départ de Jordi Cruyff intervient après celui de Mateu Alemany, arrivé en même temps que lui après l'élection de Joan Laporta en 2021. Le directeur du football partira en effet du côté d'Aston Villa le 1er juillet. D'après les informations de Sport, la succession de Jordi Cruyff est déjà trouvée avec la venue prochaine d'un autre ancien milieu de terrain du Barça, en la personne de Deco.

Le quotidien espagnol explique que Joan Laporta a proposé le poste de directeur sportif au Portugais Deco à la condition que celui-ci vende sa société de représentation de joueurs, ce qu'il aurait accepté. Deco aurait déjà reçu des offres pour son entreprise et devrait donc bientôt revenir en Catalogne avec ce nouveau rôle. Un été mouvementé l'attend, alors que le FC Barcelone devrait être actif sur le marché des transferts.