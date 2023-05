Annoncé comme la principale priorité estivale de Luis Campos, Bernardo Silva, lié avec Manchester City jusqu’en juin 2025, a évoqué un transfert au PSG.

Mercato PSG : Bernardo Silva donne rendez-vous au Paris SG

Auteur d'un doublé et d’un match exceptionnel face au Real Madrid ce mercredi en demi-finale retour de la Ligue des Champions, le milieu offensif de Manchester City Bernardo Silva a été interrogé sur les rumeurs l’envoyant au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Et comme il fallait s’y attendre, l’international portugais de 28 ans a esquivé la question avec un large sourire.

« Gagner la Ligue des Champions et signer à Paris ? Non, le programme c'est de bien terminer la saison, gagner la Premier League, gagner la FA Cup malgré un match difficile en finale contre Manchester United et après l'Inter Milan (finale C1, ndlr). Puis après, pour l'été, on verra ce qu'il va se passer », a déclaré Bernardo Silva au micro de Canal+. Si l’ancien ailier de l’AS Monaco n’a pas forcément fermé la porte à un départ cet été, le Paris SG l’aurait d’ores et déjà promis à Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Kylian Mbappé attend Bernardo Silva au Paris SG

Alors que Lionel Messi, en fin de contrat le 30 juin prochain, ne devrait pas prolonger avec le Paris Saint-Germain, Luis Campos aurait fait de Bernardo Silva sa Principale cible pour remplacer l’attaquant argentin la saison prochaine. Et ce mercredi, le journaliste Bruno Salomon a révélé dans L’Équipe de Greg que les dirigeants parisiens avaient promis à Kylian Mbappé la signature de son ancien compagnon de Monaco lors des négociations pour qu’il prolonge en mai dernier.

« Kylian Mbappé, pour sa prolongation on lui a promis. Un certain temps on lui a dit ‘Bernardo Silva va arriver’. L’an dernier au moment de la prolongation le nom de Bernardo Silva a été mis sur la table pour que Kylian Mbappé prolonge », indique Bruno Salomon, qui laisse donc à penser que le club de la capitale française fera tout ce qui est possible pour mettre le grappin sur le protégé de Pep Guardiola lors du prochain mercato estival.

Affaire à suivre donc…