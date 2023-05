Impressionnant cette saison, Randal Kolo Muani pourrait rapidement quitter les rangs de l'Eintracht Francfort. Le PSG et d’autres cadors le veulent cet été.

Auteur de 22 buts et 15 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues, Randal Kolo Muani ne va pas faire de vieux os à l’Eintracht Francfort. Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs, notamment le Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea, le Real Madrid et le Bayern Munich, l’attaquant de 24 ans devrait être l’un des gros tubes du prochain mercato estival. Aux dernières nouvelles, un candidat aurait d’ores et déjà pris une avance considérable dans ce dossier.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani vers le Bayern Munich ?

Malgré l’intervention de Kylian Mbappé pour lui demander de venir jouer avec lui au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani ne devrait pas faire son retour en Ligue 1 cet été. Un an après son départ du FC Nantes, l’international français devrait poursuivre son aventure en Bundesliga. En effet, selon les informations du journaliste Pedro Almeida, Randal Kolo Muani aurait donné son accord au Bayern Munich pour combler le vide laissé par Robert Lewandowski depuis son départ pour le Barça l’été passé.

Les dirigeants du club bavarois auraient donc ouvert des négociations avec leurs homologues de l'Eintracht Francfort pour tenter de trouver un accord pour le transfert du natif de Bondy. « Le Bayern a trouvé un accord avec Randal Kolo Muani pour que le joueur français soit une nouvelle recrue pour la saison prochaine. Les pourparlers avec Francfort sont bien avancés », écrit le journaliste portugais sur Twitter. Selon Sky Sport Germany, si un transfert devait avoir lieu, il ne dépasserait pas les 100 millions d’euros avec des bonus. Kolo Muani ne devrait donc pas rejoindre Mbappé au PSG cet été.