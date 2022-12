PSG Mercato : Robert Lewandowski veut jouer avec Lionel Messi

Publié par JEAN-LUC D le 26 décembre 2022 à 10:11

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2026, Robert Lewandowski a lancé un appel du pied à Lionel Messi, attaquant du PSG.

À la recherche d’un élément capable d’évoluer en pivot pour aider Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque, le Paris Saint-Germain serait-il prêt à revenir à la charge pour Robert Lewandowski après l’échec de la tentative de l’été dernier ? En tout cas, l’international polonais de 34 ans aimerait évoluer aux côtés de Lionel Messi avant de raccrocher les crampons.

« Si je veux jouer avec Leo avant de prendre ma retraite ? (Sourires) Ce n'est pas à moi de le dire. Bien sûr, nous voyons que maintenant il joue plus comme un "meneur de jeu", peut-être qu'il marque moins de buts et donne plus de passes à ses coéquipiers bien qu'il continue à les marquer. Il est désormais le footballeur avec lequel tout attaquant rêverait de jouer », a déclaré le buteur du Barça dans une interview accordée au quotidien Mundo Deportivo, avant d’évoquer ses retrouvailles avec le capitaine de l’Albicéleste lors de la Coupe du monde au Qatar.

PSG Mercato : Robert Lewandowski s’est expliqué avec Lionel Messi

Dans le même entretien avec le média espagnol, Robert Lewandowski est revenu sur sa relation avec Lionel Messi. Après ses propos polémiques lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2021, qui avait été attribué à Lionel Messi, l’ancien avant-centre du Bayern Munich assure que les choses sont désormais apaisées avec le numéro 30 du Paris Saint-Germain après un échange entre eux en marge du match entre l’Argentine et la Pologne durant le Mondial 2022.

« Je peux seulement dire que c'était une conversation agréable. Je ne veux pas expliquer de quoi nous avons parlé, mais c'était un beau dialogue. Je sais que même après avoir perdu le premier match contre l'Arabie Saoudite, l'Argentine était la grande favorite pour remporter le titre », a expliqué Robert Lewandowski.