Après avoir refusé de porter un maillot au flocage arc-en-ciel, pour la lutte contre l'homophobie, Mostafa Mohamed a reçu la décision de son entraîneur.

Si vous êtes supporter du FC Nantes, vous n'avez pas pu passer à côté. La polémique créée par Mostafa Mohamed a renforcé les tensions au sein du club, au pire des moments. Dix-septième et premier relégable à 3 journées de la fin en Ligue 1, le FCN vise un maintien en fin de saison. Après l'échec en finale de Coupe de France, le destin des Canaris semble basculer vers la Ligue 2 puisqu'ils n'ont plus gagné depuis 7 rencontres toutes compétitions confondues.

Cette polémique concerne une décision prise par le joueur juste avant le dernier match du FC Nantes, face au Toulouse FC. Mohamed avait refusé de porter un maillot de l'équipe au flocage arc-en-ciel, symbolisant la lutte contre l'homophobie. Ainsi, il s'était déclaré forfait pour la rencontre. Si ses partenaires sont parvenus à décrocher le nul (0-0), son choix a été contesté par le club des Bords de l'Erdre.

Mostafa Mohamed sur le banc contre Montpellier

Après Toulouse, Mostafa Mohamed pourrait perdre gros. S'il s'est justifié de sa décision en évoquant sa religion, l'attaquant égyptien a perdu des points auprès de Pierre Aristouy. Alors qu'un match capital face à Montpellier intervient ce samedi, l'entraîneur du FC Nantes a décidé de ne pas le titulariser pour cette fois. « Il avait cette double sensation de laisser un peu les potes et en même temps de faire du mal à sa famille. On est rentrés le dimanche soir (de Toulouse), dès le lundi, on a continué à parler de ça avec lui, et on l’a tranquillisé par rapport aux trois matches qui arrivent » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par L'Équipe.

Un choix fort alors que Mostafa Mohamed a pourtant inscrit 8 buts en 34 matchs dans l'élite cette saison. Le partenaire de Mohamed Salah en sélection sera tout de même sur le banc, mais cette décision montre que la polémique créée à Toulouse n'est pas restée sans conséquence. C'est Andy Delort qui devrait prendre sa place, toujours selon L'Équipe. Les Canaris joueront encore sans Pedro Chirivella, qui souffre d'une pubalgie.