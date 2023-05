Après la victoire de l’OL face à l’AS Monaco (3-1), vendredi soir, Rayan Cherki a envoyé un message clair à son ami Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG.

À trois journées de la fin du Championnat, l’un des enjeux du sprint final en Ligue 1 est de savoir qui terminera meilleur de la saison. En marquant vendredi soir contre l’AS Monaco en ouverture de la 36e journée, le capitaine de l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette, a rejoint Kylian Mbappé en tête de ce classement avec 26 réalisations. En attendant la réaction de la star du Paris Saint-Germain dimanche soir sur le terrain d’Auxerre, le meneur de jeu lyonnais Rayan Cherki a tenu à lui lancer un sérieux avertissement.

Rayan Cherki à Mbappé : « Je vais tout faire pour qu’Alexandre gagne »

Meilleur de Ligue 1 la saison dernière, Kylian Mbappé est encore en lice pour conserver son titre cette année. Mais du côté de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki assure qu’il faudra tout faire pour empêcher l’attaquant du Paris SG d’y arriver. L’international espoir français a donc pris l’engagement vendredi d’oeuvrer pour le triomphe de son capitaine Alexandre Lacazette, 26 buts au compteur, tout comme Mbappé.

« Bien sûr, il sait que je vais tout faire pour qu’il gagne même si Kylian est mon ami », a lancé le milieu offensif de l’OL après la victoire contre Monaco en zone mixte. « Je pense que ça va être une guerre jusqu’à la fin du championnat. Ça va être très beau à voir. Que le meilleur gagne ! Même si, mon pote Alex (Lacazette), je vais tout faire pour t’aider ! (…) Alex apporte beaucoup de choses, de la sérénité. Il crie, il court, il défend, il attaque, il marque, c’est un capitaine exemplaire et un ami. On est content et fier de l’avoir avec nous », a ajouté Rayan Cherki.

Pour rappel, Jonathan David (Lille, 21 buts), Habib Diallo (Strasbourg, 20 buts), Loïs Openda (Lens, 19 buts) et Folarin Balogun (Reims, 19 buts) sont encore dans la course, Lacazette et Mbappé semblent avoir pris de l’avance sur leurs rivaux.