Mercato OM: Neal Maupay écarté à Rennes, l’explication tombe

Pourtant en bonne santé, Neal Maupay a été écarté par Roberto De Zerbi lors du match de la première journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et l’OM. Après la défaite des Marseillais, la raison de l’absence de l’attaquant franco-algérien a été dévoilée.

Roberto De Zerbi a préféré Robinio Vaz à Neal Maupay

Neal Maupay a été le grand absent du groupe de l’Olympique de Marseille pour le déplacement à Rennes, à l’occasion de la première journée de Ligue 1. Apte à jouer, l’avant-centre de 29 ans a été laissé de côté par son entraîneur Roberto De Zerbi. D’après les informations de RMC Sport, le technicien italien a pris la décision de laisser Maupay à Marseille pour le déplacement au Rohazon Park.

Le média sportif explique que l’absence de l’ancien joueur de l’OGC Nice est un choix de Roberto De Zerbi qui a décidé de faire confiance au jeune Robinio Vaz (18 ans) pour affronter l’équipe de Habib Beye. Alors qu’il était déjà annoncé sur le départ, ce choix pourrait encore plus accélérer la fin de son aventure marseillaise pour Neal Maupay.

Avec Amine Gouiri, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, Maupay n’est plus considéré comme un titulaire prioritaire. Son avenir sur la Canebière s’écrit désormais en pointillés, et un départ cet été n’est plus à exclure. Au point que pour le duel disputé ce vendredi au Roazhon Park, De Zerbi a préféré convoquer Robinio Vaz dans un groupe déjà élargi de 21 joueurs.

La concurrence sera rude dans le secteur offensif marseillais et l’avenir de Neal Maupay à Marseille s’inscrit en pointillés. Un départ lors du mercato reste possible et son avenir demeure très incertain. Encore plus avec ce choix du staff olympien pour le premier match de la saison. Arrivé en 2024 dans le cadre d’un prêt, Neal Maupay a disputé 24 matchs sous le maillot de l’OM et inscrit 4 buts.