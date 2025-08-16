OM : Vive tension à Marseille après la défaite à Rennes

C’était chaud dans le vestiaire de l’OM après la défaite à Rennes, vendredi, en ouverture de la saison 2025-2026. RMC rapporte une vive tension et une friction entre deux joueurs.

Le Stade Rennais surprend l’OM, à 10 contre 11

Le Stade Rennais a mis le feu à l’équipe de l’OM, à la suite de sa victoire (1-0), vendredi soir au stade Roazhon Park. Le club breton a infligé une défaite aux Marseillais, alors qu’il était réduit à 10 contre 11 pendant une heure de jeu.

Le défenseur central Abdelhamid Aït-Boudlal a été exclu après trente minutes, mais ses coéquipiers ont tenu bon, pour finalement s’imposer dans le temps additionnel. Ludovic Blas a marqué le but de la victoire de Rennes à la 90e+1, en se déjouant de la défense de l’Olympique de Marseille.

Le vestiaire de l’Olympique de Marseille en feu !

N’ayant pas pu profiter de l’infériorité numérique du SRFC, les Phocéens ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Et selon les informations de la radio, ils se sont dit les quatre vérités dans le vestiaire à l’issue de la rencontre perdue. C’était électrique quand les leaders de l’équipe ont pris la parole.

« On n’a pas le droit de faire ce match », « Faut se bouger » ou encore « On ne respecte pas tout ce qu’on a mis en place », ont martelé Geronimo Rulli, Léo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg, en espagnol, en anglais ou en français, comme l’a rapporté la source.

Rabiot accuse Jonathan Rowe, ils s’engueulent

La tension est même montée d’un cran entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, quand le français a reproché ouvertement à l’Anglais son manque d’investissement. L’attaquant recruté à Norwich n’a pas du tout aimé d’être accusé de ne pas faire suffisamment d’efforts pour aider le collectif. Le ton est certes monté être Rabiot et Rowe, mais ils n’en sont pas venus aux mains, à en croire le média.

Comment va réagir l’OM face au Paris FC ?

Certainement frustrés par la défaite surprise de Rennes, les joueurs de l’OM avaient besoin de se vider. Cependant, ils seraient bien inspités de se remettre en ordre de bataille immédiatement pour la deuxième journée de Ligue 1 contre le Paris FC, samedi prochain au Vélodrome. Ce match sera le baromètre pour voir si les frictions à Rennes ont fragilisé la cohésion du groupe ou ont suscité une prise de conscience.