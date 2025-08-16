Mercato FC Nantes : Kita proche d’un gros coup en Angleterre

À deux semaines de la fin du mercato estival, Waldemar Kita et la direction du FC Nantes s’activent encore pour renforcer l’effectif de Luis Castro. Les dirigeants nantais viseraient notamment un super coup en Angleterre.

Mercato : Le FC Nantes insiste pour Armel Bella-Kotchap

Alors que la première journée de la Ligue 1 se profile avec un choc contre le Paris Saint-Germain, dimanche soir à La Beaujoire, le FC Nantes présente peu de certitudes dans le secteur défensif. Après avoir perdu Nicolas Pallois (Reims), Nathan Zézé (Arabie saoudite) et Jean-Charles Castelletto (Qatar), les Canaris doivent reconstruire leur charnière centrale.

D’autant que l’unique recrue à ce poste, Uros Radakovic, pourrait déjà partir, tant sa préparation a été calamiteuse. Désireux d’attirer un nouveau joueur en défense centrale, le FC Nantes aurait porté son choix sur Armel Bella-Kotchap, selon les informations du journal L’Équipe.

Formé à Bochum et passé par le PSV Eindhoven, le défenseur de 23 ans a été international dans toutes les catégories de jeunes et compte également deux caps avec la Mannschaft. Un gros potentiel, donc, qui n’est pas parvenu à trouver sa place chez les Saints. Le FC Nantes aurait formulé une offre de prêt avec option d’achat.

Armel Bella-Kotchap serait même une priorité à ce poste, mais le FCN n’est pas seul sur le coup. Le quotidien sportif affirme que la concurrence serait relevée dans ce dossier, même si les dernières saisons du natif de Paris ont été marquées par un temps de jeu limité, avec seulement cinq matches disputés la saison passée, principalement en raison d’une blessure contractée lors de son prêt au PSV Eindhoven en 2023-2024.

Des soucis physiques qui ne semblent pas décourager le FC Nantes puisque les discussions seraient en cours avec les dirigeants anglais pour l’arrivée de Bella-Kotchap avant le 1er septembre. Affaire à suivre…