Mercato PSG : Luis Campos boucle un coup de maître à 15M€ !

À, deux semaines de la fin du mercato estival, Luis Campos s’active pour dégraisser l’effectif du PSG. Le conseiller sportif du club de la capitale aurait ainsi bouclé un joli deal à hauteur de 15 millions d’euros.

Mercato : C’est confirmé, un défenseur quitte le PSG

Arrivé à l’été 2022 en provenance de l’Eintracht Francfort pour 10 millions d’euros, Nordi Mukiele n’a pas convaincu au Paris Saint-Germain. De retour d’un prêt plutôt satisfaisant au Bayer Leverkusen, le polyvalent défenseur ne va pas s’éterniser à Paris. D’après L’Équipe et RMC Sport assurent que le joueur de 27 ans va effectivement rejoindre les rangs de Sunderland contre une enveloppe de 12 millions d’euros.

« Le défenseur du PSG, sous contrat jusqu’en 2027 et placé dans le loft depuis plusieurs semaines, avait repoussé des propositions saoudiennes en début de mercato. D’autres clubs anglais s’étaient parallèlement positionnés. Paris réalise une solide opération financière dans ce dossier : arrivé à l’été 2022 en provenance du RB Leipzig moyennant environ 10 M€, Mukiele est vendu trois ans plus tard, avec une plus-value. Le montant du transfert est évalué à quelque 12 M€ », explique le journal sportif.

Les Black Cats auraient pris la résolution de mettre le paquet pour récupérer l’international français. Le média britannique Team Talk précise même que 3 millions d’euros pourraient s’ajouter au cash pour faire grimper la note à 15 millions d’euros.

Une très bonne opération pour un joueur très peu utilisé ces deux dernières années. Désireux de se relancer assez rapidement, Nordi Mukiele aurait d’ores et déjà donné son aval pour rejoindre le Nord de l’Angleterre afin de passer sa visite médicale, puis signer un contrat longue durée.