Mercato : Après l’OM, le Stade Rennais boucle un deal à 33M€

En ouverture de la nouvelle saison en Ligue 1, le Stade Rennais a battu l’OM ce vendredi au Roazhon Park (1-0). Au lendemain de cette rencontre, le club breton aurait bouclé une opération à 33 millions d’euros. Explications.

Mercato : Accord entre le Stade Rennais et Nottingham Forest

Au lendemain de son entrée en lice en Ligue 1, le Stade Rennais a accéléré pour boucler un dossier mercato. Cette fois, ça ne fait plus de doute, un attaquant va quitter le collectif de Habib Beye pour tenter une aventure à l’étranger, notamment en Angleterre. En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins, un accord total a été trouvé ce samedi entre le SRFC et les dirigeants de Nottingham Forest pour Arnaud Kalimuendo.

Comme annoncé ces derniers jours, l’attaquant de 23 ans s’apprête donc à quitter le club breton. Absent vendredi soir lors de la victoire contre l’Olympique de Marseille, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a été autorisé à se rendre en Angleterre pour passer sa visite médicale et s’engager avec l’ancien 15e de Premier League pour un contrat de cinq ans, indique le journaliste de RMC Sport.

🚨Arnaud Kalimuendo will be in England tonight for the medical.

Total agreement between Nottingham and Rennes. 5 year contract ☑️ pic.twitter.com/egWJxukI13 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 16, 2025

« Arnaud Kalimuendo sera en Angleterre ce soir pour la visite médicale. Accord total entre Nottingham et Rennes. Contrat de 5 ans », assure Fabrice Hawkins. Le quotidien L’Équipe confirme cette information et précise que cette opération va rapporter 30 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus au Stade Rennais, soit un total de 33 millions d’euros. Toujours selon la même source, les dirigeants rennais auraient également négocié un pourcentage sur l’éventuelle plus-value d’une revente d’Arnaud Kalimuendo.