Ballon d’Or 2025 : Luis Enrique répond cash à Achraf Hakimi

Alors que la bataille fait rage entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or 2025, Achraf Hakimi a estimé qu’il mérite plus cette distinction qu’un attaquant, alors que le PSG souhaitait mettre en avant son meilleur buteur de la saison. Luis Enrique a été interrogé sur cette polémique naissante.

PSG : Luis Enrique désamorce la polémique du Ballon d’Or

Après une grande saison 2024-2025 couronnée par un sacre en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain dispose dans son équipe de plusieurs sérieux prétendants au Ballon d’or. D’ailleurs, France Football a placé neuf joueurs de Luis Enrique dans la liste des trente nominés.

Après la sortie polémique d’Achraf Hakimi, laissant craindre une division dans le vestiaire avec Ousmane Dembélé, l’entraîneur parisien a préféré mettre en avant les objectifs collectifs, et enjoint son groupe à rester dans la même lignée.

Présent en conférence de presse ce samedi, le successeur de Christophe Galtier s’est ainsi amusé de la question d’un journaliste qui lui a demandé s’il soutenait Hakimi ou Ousmane Dembélé dans la course pour le Graal.

« Je sais que vous aimez les polémiques, vous les journalistes. Mais tous les joueurs au PSG restent concentrés sur la chose la plus importante, le club. Nos supporters le savent. Gagner des trophées comme collectifs, c’est l’objectif principal. Il faut rester concentré sur ça », a déclaré Luis Enrique. Le suspense sera levé le 22 septembre, au théâtre du Châtelet, à l’occasion de la cérémonie de remise des trophées.