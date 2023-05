Cible de longue date du PSG, Sergej Milinkovic-Savic pourrait finalement quitter la Lazio Rome lors du prochain mercato estival. Une aubaine pour Paris ?

Avec les probables départs de Lionel Messi, Neymar Jr et de Marco Verratti, le Paris Saint-Germain va devoir renforcer son effectif lors du prochain Mercato estival. Surtout pour retenir Kylian Mbappé que le Real Madrid garde toujours dans son collimateur. Dans cette optique, le club de la capitale française serait enclin à revenir à la charge pour le milieu de terrain de la Lazio Rome, Sergej Milinkovic-Savic. Et le joueur de 28 ans a dévoilé un message sur les réseaux sociaux qui laisse à penser que l’heure du changement a sonné pour lui, après huit années de bons et loyaux services à Rome.

Mercato PSG : Sergej Milinkovic-Savic veut quitter la Lazio cet été

Arrivé à l’été 2015, Sergej Milinkovic-Savic pourrait être en train de disputer ses dernières semaines sous les couleurs de la Lazio Rome. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international serbe aurait refusé de prolonger avec les Biancocelesti. D’après le quotidien romain Il Tempo, Milinkovic-Savic viserait désormais un départ lors du prochain mercato estival. Conscient de la situation, le club, qui ne veut pas voir son joueur s’en aller gratuitement dans un an, serait disposé à écouter des offres à partir de 40 millions d’euros.

Mais avant de partir, Sergej Milinkovic-Savic souhaiterait qualifier la Lazio pour la prochaine Ligue des Champions. Il aurait même fait cette promesse à son président Claudio Lotito, alors que le club romain est actuellement 4e de Serie A, à trois journées de la fin du championnat. Et comme pour confirmer ses envies d’ailleurs, le Serbe a lâché un message, qui ressemble fort à des adieux, après match contre Lecce, vendredi soir (2-2).

« J'étais un peu abattu à cause des critiques. Et le message de la Curva (Nord, groupe de supporters de la Lazio) va me donner un coup de main supplémentaire. Je ne m'y attendais pas, après huit ans ici, je sais que les supporters sont toujours avec moi et je m'en souviendrai toute ma vie », a écrit Milinkovic-Savic. Le Paris SG devra toutefois compter avec la rude concurrence des clubs anglais ainsi que la Juventus Turin, qui serait prête à inclure des joueurs dans le deal avec la Lazio afin de faire baisser la note.