Victime d’une contusion au genou, Marco Verratti ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers du PSG le vendredi. Christophe Galtier a évoqué sa situation.

Le Paris Saint-Germain a annoncé vendredi que Marco Verratti ne s’est pas entraîné ce jour pour une contusion au genou gauche. Avec la fragilité physique du milieu de terrain italien, beaucoup d’observateurs ont craint une fin de saison pour lui. Présent en conférence de presse, son entraîneur Christophe Galtier a donné de ses nouvelles. Et finalement, il y a eu plus de peur que de mal pour le joueur de 30 ans. D’ailleurs, il pourrait faire partie du groupe du Paris SG qui va faire le déplacement à l’Abbé-Deschamps pour affronter l’AJ Auxerre le dimanche à 20h45 en clôture de la 36e journée de Ligue 1.

« Verratti est-il apte pour dimanche ? Marco a pris un coup au niveau du genou et du muscle, qui l’a empêché de s’entraîner de manière collective. Il s’est entraîné de manière individuelle aujourd’hui. Ça semble aller beaucoup mieux, on fera le point demain sur la dernière séance pour voir ses sensations. On a bon espoir qu’il pourra être parmi nous pour le déplacement à Auxerre », a déclaré Christophe Galtier avant d’évoquer les critiques envers l’international italien.

Galtier : « Marco Verratti est un joueur très important »

À l’instar de Lionel Messi et Neymar Jr, Marco Verratti a été pris à partie par les supporters du Paris Saint-Germain lors de leur manifestation de colère devant le siège du club. Après onze années passées à Paris, l’ancien joueur de Delfino Pescara a été prié de changer d’air cet été. Une position partagée par plusieurs observateurs, qui estiment que Verratti n’a pas l’étoffe pour rester au Paris SG et qu’il a montré toutes ses limites ces dernières saisons, avec notamment une hygiène de vie qui n’est pas compatible avec la pratique du sport de haut niveau. Bien évidemment, Christophe Galtier ne partage pas cet avis. Pour le coach parisien, les critiques sont assez sévères envers Verratti, qui est un joueur très important dans le jeu du PSG.

« Marco est un joueur très important. Quand il n’est pas là, ça se voit et ça se sent dans le jeu. Comme l’équipe à un certain moment, il a eu un coup de moins bien. Le passage à vide a coïncidé avec l’absence de beaucoup de cadres. Mais je trouve que la critique sur Marco est assez sévère par rapport à ce qu’il fait sur le terrain », a expliqué le technicien marseillais. De son côté, le joueur, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, envisagerait sérieusement de quitter les rangs du Paris SG lors du prochain mercato estival.