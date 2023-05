Alors que la rumeur d’une reconduction de Christophe Galtier a surgi ce samedi, le PSG préparerait bien l’arrivée de José Mourinho, coach de l’AS Rome.

Samedi, le compte Twitter Sports Zone a lâché une bombe reprise par plusieurs médias, expliquant notamment que Christophe Galtier pourrait finalement bien rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. « Luis Campos apprécie travailler avec l’entraîneur français, de plus son licenciement coûterait cher sans compter l’argent que devrait dépenser le club pour attirer un autre coach », annonçait le média en ligne. Une information rapidement démentie par la presse italienne.

Mercato PSG : José Mourinho tient une offre du Paris SG

En pleine préparation de la finale de la Ligue Europa contre le FC Séville, l’entraîneur de l’AS Rome, José Mourinho, se rapproche de plus en plus du Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations de La Repubblica, le club de la capitale serait passé à l’action pour recruter le technicien portugais. Particulièrement fan de son compatriote et ami, Luis Campos aurait récemment échangé avec Mourinho afin de lui présenter le projet parisien et lui demander de venir prendre la succession de Christophe Galtier la saison prochaine.

Le journal transalpin ajoute même que le conseiller football du PSG a transmis une offre concrète à l’entraîneur romain afin qu’il s’engage dès la fin de saison en Serie A. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’ancien manager de Chelsea pourrait faire ses valises et quitter le banc du club de la Louve dès cet été. Une information confirmée par le Daily Mail qui révèle que José Mourinho a d’ores et déjà parlé à ses joueurs de son possible départ de l’AS Rome en fin de saison.

Dans son article titré « Gagner puis dire au revoir », le journaliste Marco Juric indique également qu’au sein de la direction du club romain, certains sont convaincus que Mourinho ne sera pas là la saison prochaine. « Luis Campos aimerait que José Mourinho soit sur le banc du PSG la saison prochaine et les discussions entre les deux hommes sont en cours depuis plusieurs mois ! Pour Mourinho, l'idée est claire : gagner avec la Roma l'Europa League et dire au revoir, comme ses précédents passages à Porto puis à l'Inter », assure le journaliste italien.