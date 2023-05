Alors que José Mourinho est pressenti pour succéder à Christophe Galtier cet été, le PSG pourrait finalement changer ses plans pour la saison prochaine.

Alors que les médias annoncent en boucle son départ à la fin de la saison en cours, Christophe Galtier est encore loin d’être parti du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, le technicien marseillais pourrait finalement poursuivre sa mission sur le banc du PSG. Malgré des contacts établis avec l’entourage de José Mourinho, le club de la capitale française pourrait faire marche arrière et laisser Galtier aller jusqu’au terme de son engagement, soit le 30 juin 2024. Explications.

Mercato PSG : Un licenciement de Christophe Galtier coûterait cher

D’après le Daily Mail, José Mourinho est la priorité du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Qualifié pour la finale de la Ligue Europa, un an après avoir remporté la Ligue Europa Conférence avec le club italien, le technicien portugais pourrait donc débarquer en France pour prendre la place de Christophe Galtier dans les semaines à venir. Mais le média Sports Zone assure ce samedi que le Paris SG pourrait opter pour l’option de la stabilité et conserver son coach de 56 ans une saison de plus. D’autant que son licenciement pourrait coûter cher.

« Luis Campos apprécie travailler avec l’entraîneur français, de plus son licenciement coûterait cher sans compter l’argent que devrait dépenser le club pour attirer un autre coach », a expliqué le portail sportif sur Twitter. De son côté, Christophe Galtier voudrait profiter de la présence de son président Nasser Al-Khelaïfi à Paris pour le convaincre de lui donner la possibilité de faire une deuxième année sur le banc des Rouge et Bleu. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne s’est d’ailleurs projeté sur la saison prochaine avec le PSG en évoquant le mercato et les secteurs à améliorer cet été.

« Focus sur les trois derniers matches et notamment sur le prochain. Concernant la construction de l’effectif et ce que nous devons améliorer, évidemment qu’il y a un gros travail de fait par Luis Campos et le président. Mais, au moment où je vous parle, je suis concentré sur le match d’Auxerre et les deux derniers matches », a lâché le successeur de Mauricio Pochettino.