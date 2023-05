Battu par Montpellier dimanche, le FC Nantes se rapproche de la Ligue 2, et son sort pourrait être entériné la semaine prochaine.

FC Nantes : Face à Montpellier, le FCN a grillé un joker

Les supporters nantais misaient gros sur cette rencontre pour reprendre espoir, mais comme trop souvent ces derniers temps, ils sont repartis bredouilles de la Beaujoire. Pourtant, le début de match des Canaris était plutôt encourageant. Un pressing haut, des occasions, de l'envie, plusieurs signaux positifs qui laissaient croire que la révolte tant attendue pouvait avoir lieu.

Finalement, Benjamin Lecomte a écoeuré les attaquants du FCN, et l'équipe de Pierre Aristouy a, petit à petit, perdu confiance, avant de sombrer de manière totalement incompréhensible. À la 38e minute, Téji Savanier trouve Jordan Ferri en profondeur, qui n'a plus qu'à glisser le ballon entre les jambes d'Alban Lafont. Le FC Nantes encaisse un but au pire des moments, et rentre au vestaire en étant mené 1-0 sur sa pelouse.

Dès l'entame de la seconde période, Arnaud Nordin double la mise pour les visiteurs. Les Nantais sont KO debout, et ne proposent plus rien. En fin de match, Falaye Sacko inscrit le troisième but montpelliérain. Le FC Nantes s'incline 3-0 devant un public sans réaction, résigné à l'idée de voir le club filer vers la Ligue 2.

Le sort du FC Nantes scellé à Lille ?

À deux journées de la fin du championnat, le FC Nantes est toujours relégable, avec un point de retard sur l'AJ Auxerre. Le week-end prochain, les hommes de Pierre Aristouy devront faire un résultat à Lille pour espérer prendre une option sur le maintien. Un scénario difficilement envisageable, car le LOSC sera dans l'obligation de gagner pour espérer être européen l'an prochain.

La relégation du FCN pourrait même être actée à l'issue de la rencontre à Pierre Mauroy. En effet, si les Canaris s'inclinent face aux Dogues, et que l'AJ Auxerre parvient à s'imposer à Toulouse, l'écart entre les deux équipes du bas de tableau serait de quatre point à une journée de la fin.