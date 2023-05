Après la réception de Montpellier dimanche à la Beaujoire, le FC Nantes ira à Lille, et Pierre Aristouy enregistre déjà une bonne nouvelle pour ce match.

FC Nantes : Montpellier et Lille, deux matchs pour y croire

Auteur d'un match nul précieux sur la pelouse du Stadium dimanche face à Toulouse (0-0), le FC Nantes est revenu à un point de la 16e place, synonyme de maintien en fin de saison. Le week-end prochain, les Canaris recevront Montpellier à la Beaujoire, dans un match qu'il ne faudra surtout pas perdre, sous peine de griller un joker, et de devoir réaliser un sans-faute sur les deux dernières journées.

La pression est immense pour le FCN, mais Pierre Aristouy a déjà détecté des signaux positifs à l'issue de son premier match sur le banc nantais. "Il fallait ressortir de ce match avec des certitudes. Les gars ont bien pris conscience de la situation et ça s'est traduit sur le terrain." Désormais, il faut réussir à retrouver la victoire, chose qui n'est plus arrivée en championnat depuis le 12 février dernier face à Lorient (1-0). Après la réception du MHSC, les Nantais auront un déplacement périlleux à négocier du côté de Lille, et peuvent déjà compter sur une très bonne nouvelle à moins de deux semaines de cette affiche.

Pierre Aristouy et le FCN face à un LOSC diminué

Voilà une information qui devrait donner un peu d'espoir aux supporters du FC Nantes. Le 27 mai prochain, les hommes de Pierre Aristouy se déplacent à Lille dans un match qui sera sans doute crucial pour le maintien. Et sur cette rencontre, le FCN fera face à une équipe du LOSC qui ne pourra pas compter sur l'un de ses éléments forts. En effet, suite à un nouveau carton jaune reçu à Monaco le week-end dernier, Angel Gomes ne pourra pas être aligné par Paulo Fonseca face aux Canaris. Une menace en moins pour les Jaune et Vert.