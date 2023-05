Après les incidents survenus lors de Real Madrid-Valence à l'encontre de Vinicius Jr, les Madrilènes ont pris une importante décision.

Le Real Madrid apporte tout son soutien à Vinicius Jr

Les faits sont graves et ils ne cessent de s'accumuler en Liga depuis le début de saison. Lors de la rencontre opposant Valence au Real Madrid, le Brésilien Vinícius Jra été victime d'insultes racistes de la part de certains supporters valenciens. Après le match, l'ailier du Real Madrid a reçu sur les réseaux sociaux une vague de soutien de la part du monde du football et du monde politique. À son tour, le club madrilène a apporté via un communiqué son soutien en condamnant les actes qu'a subi son joueur.

Sur Twitter, Vinicius Jr a réagi en évoquant le racisme présent en Espagne. "Le racisme est normal en Liga. La concurrence pense que c'est normal, la Fédération aussi et les adversaires l'encouragent. (L'Espagne) est une belle nation, qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté de projeter l'image d'un pays raciste dans le monde. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui, au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, en raison de ce qui se passe chaque semaine, je ne peux pas le défendre. Mais je suis fort et je continuerai à lutter contre les racistes, même loin d'ici."

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du Real Madrid, son président Florentino Pérez a rencontré Vinicius Jr pour lui apporter son soutien dans la suite des poursuites en affirmant que la Casa Blanca ira jusqu’au bout de celle-ci.

Un problème de racisme en Espagne ?

Ce lundi, le président de la fédération (RFEF), Luis Rubiales, a condamné les attaques envers l'attaquant du Real Madrid. "Il faut reconnaître que nous avons un problème de comportement, d'éducation, de racisme dans notre pays." Dans son discours, il souligne le problème qui subsiste dans les stades espagnols. "Tant qu'il y aura un supporter isolé, un indésirable, ou un groupe de supporters qui insultent quelqu'un pour son orientation sexuelle, sa couleur de peau, nous aurons un grave problème, qui entache toute une équipe, tous les supporters, tout un pays."

D'un autre côté, Javier Tebas, président de la Ligue de Football Professionnel s'en est pris au joueur brésilien, en réagissant sur Twitter. "Puisque ceux qui devraient le faire ne vous expliquent pas ce que peut faire La Liga en cas de racisme, nous avons essayé de vous l'expliquer, mais vous ne vous êtes présenté à aucune des deux dates convenues que vous aviez vous-même demandées. Avant de critiquer et d'insulter La Liga, vous devez vous informer correctement. Ne vous laissez pas manipuler et assurez-vous de comprendre les compétences de chacun et le travail que nous avons fait ensemble." Une sortie qui n'a pas du tout plu à Vinicius Jr.

Alors que le Real Madrid n'a plus rien à jouer sur le plan sportif, après son élimination contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, les coéquipiers de Vinicius Jr ont à cœur de défendre leur pépite et attendent de lourdes sanctions.