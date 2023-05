Annoncé dans les plans de Manchester City pour remplacer Ilkay Gundogan, le milieu de terrain du PSG, Marco Verratti, a une préférence pour son avenir.

Sur le point de perdre Ilkay Gundogan, en fin de contrat le 30 juin prochain, Manchester City serait intéressé par le profil de Marco Verratti. Aux yeux de Pep Guardiola, l’entraîneur des Citizens, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain serait le remplaçant idéal de l’international allemand de 32 ans. D’après les informations du quotidien Le Parisien, le nouveau Champion d’Angleterre se serait même déjà renseigné auprès de la direction des Rouge et Bleu pour connaître la faisabilité d'une telle opération. Mais les Skyblues ne sont pas les seuls à vouloir recruter Marco Verratti, qui ne serait pas forcément intéressé par un départ du Paris SG.

Mercato PSG : Marco Verratti accorde sa priorité au Paris SG

Pour la première fois depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l’été 2012 contre un chèque de 12 millions d’euros, Marco Verratti n’est plus désormais intouchable. D’après le journal régional, le PSG serait prêt à accepter une grosse enveloppe pour laisser partir le Petit Hibou lors du marché des transferts de l’été à venir. Six mois après avoir signé une prolongation jusqu’en juin 2026, le Champion d’Europe 2021 pourrait donc faire partie des joueurs qui pourraient faire leurs adieux au Paris SG à l’issue de la saison.

Toutefois, malgré l’intérêt de grosses formations européennes, notamment le Real Madrid, la Juventus Turin, l’Inter Milan et Manchester City, Marco Verratti « verrait toutefois encore son avenir dans la capitale et ferait de Paris sa priorité pour la saison prochaine », assure Le Parisien. Pas forcément une bonne nouvelle pour Pep Guardiola, mais surtout pour le club de la capitale française qui pourrait pu encaisser un joli chèque d’au moins 50 millions d’euros et se défaire d’un gros salaire dans son vestiaire.