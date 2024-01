Désireux de s’offrir les services de Kalvin Phillips pour compenser le report du transfert de Gabriel Moscardo, le PSG est désormais fixé sur le tarif pour le milieu de terrain de Manchester City.

Mercato PSG : Le Paris SG en pôle pour Kalvin Phillips

Selon le Daily Telegraph, le Paris Saint-Germain et Newcastle United mènent la course pour la signature de Kalvin Phillips durant ce mercato hivernal. Sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2028, le milieu défensif de 28 ans, qui s'est révélé avec Marcelo Bielsa à Leeds, peut constituer un renfort de taille pour le PSG et Luis Campos fait le forcing pour boucler son transfert d’ici le 31 janvier. En manque de temps de jeu sous les ordres de Pep Guardiola, l’international anglais est susceptible de quitter les rangs des Citizens et le Champion de France en titre veut en profiter pour donner une option supplémentaire à Luis Enrique au milieu de terrain. Mais il faudra y mettre le prix puisque Manchester City ne compte pas brader Kalvin Phillips.

Kalvin Phillips disponible pour 51M€

En effet, d’après les renseignements obtenus par le média iNews, branche du tabloïd britannique The Independent, les décideurs de Manchester City sont prêts à laisser partir leur numéro 4 sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Mais les Skyblues réclament une indemnité de 5 millions de livres, légèrement moins que 6 millions d’euros, pour le prêt de Kalvin Phillips. Un montant abordable, mais ce n’est pas tout.

En revanche, le club anglais serait un peu plus gourmand concernant l’option d’achat obligatoire. En effet, pour se séparer définitivement de Phillips, le vainqueur de la dernière Ligue des Champions aimerait réclamer une grande partie des 49 millions d’euros investis pour s’offrir l’ancien joueur de Leeds United. Le club de Manchester exigerait donc un chèque de 40 millions de livres, soit 46 millions d’euros, pour vendre le natif de Leeds l’été prochain. Le Paris SG sait donc ce qui lui reste à faire.