Mercato OM : Pablo Longoria s’est renseigné sur Sergio Gomez

Privé de sept joueurs partis disputer la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, l’Olympique de Marseille tente par tous les moyens de renforcer considérablement son équipe durant ce mercato hivernal. Le club phocéen a déjà bouclé les signatures de Jean Onana et Ulisses Garcia et s’apprête à officialiser l’arrivée de l’attaquant camerounais Faris Moumbagna. Mais ce n’est pas encore terminé. La direction de l’OM concentre à présent ses efforts sur l’arrivée d’un nouveau létal gauche de qualité afin de succéder à Renan Lodi, qui a rejoint le club Al-Hilal cet hiver.

Les dirigeants phocéens explorent plusieurs pistes dans ce sens. En plus d’un éventuel retour de Nuno Tavares, le président Pablo Longoria et son équipe tentent aussi de recruter un autre joueur évoluant en Premier League. Il est question de Sergio Gomez. Comme l’indique La Tribune OM, les dirigeants marseillais se sont récemment renseignés auprès de Manchester City sur les conditions de transfert du latéral gauche espagnol. Ils souhaiteraient le recruter cet hiver sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Pour le moment, les Cityzens ne ferment pas totalement la porte à un départ de leur joueur.

Sergio Gomez, une cible de longue date pour l’Olympique de Marseille

Sergio Gomez traverse actuellement une période délicate à Manchester City, où il ne rentre pas vraiment dans les plans de Pep Guardiola. Depuis, l’entame de la saison, le défenseur espagnol n’a disputé que deux rencontres de Premier League et voudrait profiter du mercato en vue d’aller chercher plus de temps sous d’autres cieux. L’OM se serait alors rapidement positionné pour tenter de l’attirer dans ses rangs. Il faut dire que l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Sergio Gomez n’est pas nouveau.

Le club présidé par Pablo Longoria avait déjà tenté de le recruter à l’été 2022 alors qu’il évoluait encore à Anderlecht. Malgré des approches concrètes, le joueur de 23 ans avait finalement le choix de rejoindre Manchester City. Malgré ce premier échec, l’OM semble prêt à revenir à la charge pour sa signature. Reste à savoir si ce retour de flamme sera cette fois-ci concluant. D’autres clubs britanniques et italiens seraient aussi sur les traces du natif de Badalona.