À quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato estival et à deux journées de la fin du championnat, un premier renfort est annoncé pour le PSG.

Mercato PSG : Édouard Michut revient à Paris

Il y a quelques jours, Édouard Michut avait publié un message d’adieu à l’endroit des supporters de Sunderland. Prêté l’été passé par le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain français n’est pas parvenu à aider son club à accéder à la Premier League. Conformément à l’accord passé entre les deux clubs, le joueur de 20 ans va donc faire son retour Paris cet été. « Salut les fans de Sunderland, merci pour tous les bons moments et de votre grande hospitalité. Déçus, nous ne nous sommes pas retrouvés à Wembley. Je n’oublierai jamais cette saison. Merci à tous », avait notamment écrit Édouard Michut sur son compte Twitter. Et ce mardi, le club anglais a confirmé la nouvelle dans un communiqué officiel.

Mercato PSG : Édouard Michut transféré à Fulham cet été ?

En cas de remontée en Premier League, Sunderland devait verser jusqu’à 5 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour garder définitivement Édouard Michut à la fin de la saison. Malheureusement, les Black Cats ne sont pas parvenus à accrocher le wagon pour la division d’élite et ne vont donc pas lever l’option d’achat de l’international français des moins de 21 ans.

« Édouard a joué un rôle de premier plan tout au long de sa période de prêt au Stadium of Light et nous le remercions pour sa contribution. Il est très respecté par tous au Sunderland AFC, mais après une période de dialogue avec le joueur et ses représentants, toutes les parties ont mutuellement convenu qu'il était préférable de poursuivre d'autres opportunités en ce moment. Nous avons vraiment apprécié de travailler avec Edou et nous lui souhaitons bonne chance pour l'avenir », a déclaré le directeur sportif de Sunderland Kristjaan Speakman.

Attendu dans la capitale française cet été, Michut ne devrait pas pour autant s’éterniser au PSG. En effet, selon les informations de Sky Sports, le compatriote de Kylian Mbappé aurait lui-même pris la décision de revenir à Paris pour ensuite étudier les options qui s’offriraient à lui durant l’été. Surtout que Fulham serait prêt à le ramener en Angleterre la saison prochaine.