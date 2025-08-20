Mercato FC Nantes : Direction l’Angleterre pour Abline !

Un club de Premier League est sur le point de toucher au but pour l’attaquant du FC Nantes, Matthis Abline. Le crack nantais a donné son Ok pour filer en Angleterre.

Mercato FC Nantes : Un club anglais accélère pour Matthis Abline

Matthis Abline attire cet été. L’attaquant français du FC Nantes, encore remplaçant contre le PSG dimanche, a joué trente minutes mais son avenir semble ailleurs. Après une saison correcte, 11 buts en 36 matchs, il reste une cible majeure en cette fin de mercato.

Lire aussi : FC Nantes : Un nouveau prétendant débarque pour Mostafa !

Selon Caught Offside, Leeds a pris l’avantage. Le club de Premier League veut renforcer son attaque et a déjà entamé des discussions avec le FC Nantes. Les Peacocks, proches de recruter Noah Okafor, espèrent aussi convaincre Abline. Le joueur, de son côté, se dit prêt à un départ vers l’Angleterre.

À voir

Mercato OM : Jonathan Rowe tient déjà son nouveau club

Lire aussi : FC Nantes : La tension monte au FCN !

Étonnant retournement. Car il y a peu, RMC Sport assurait qu’Abline avait refusé Wolverhampton. Il préférait rester en Ligue 1, avec l’idée d’un rebond au Paris FC, qui a formulé une offre estimée à 25 M€. Mais le contexte évolue vite. Nantes, de son côté, fixe la barre haute. Waldemar Kita évaluait son buteur à 50 M€, un prix jugé excessif. Dimanche, il a rectifié : 40 M€, pas moins. Leeds et d’autres clubs comme le LOSC, Marseille, Wolves suivent le dossier. Reste à savoir qui acceptera de payer.