Mercato Stade Rennais : Un nouveau transfert bouclé !

Un indésirable du Stade Rennais trouve preneur. Le joueur a pris la direction du Brésil pour se relancer.

Mercato Stade Rennais : Un gros départ acté !

Carlos Andres Gomez quitte Rennes. L’ailier colombien est officiellement prêté à Vasco da Gama avec option d’achat. Le deal est conclu par le Stade Rennais, après plusieurs jours de pourparlers. Le joueur rejoint la Série A brésilienne, un championnat où il espère retrouver du temps de jeu.

Arrivé en Bretagne à l’été 2024, Gomez avait coûté environ dix millions d’euros au club, après une expérience prometteuse au Real Salt Lake, en MLS. Mais en Europe, son adaptation n’a jamais été simple. Trois entraîneurs se sont succédé sur le banc rennais (Julien Stéphan, Jorge Sampaoli, puis Habib Beye) sans jamais réussir à lui offrir une vraie place.

Son temps de jeu illustre ses difficultés. Dix-neuf apparitions seulement sur la saison 2024-2025. Deux titularisations, pas plus. Malgré cela, il a su se signaler par trois buts. Deux contre Le Havre, à l’aller puis au retour. Le troisième, précieux, à Marseille lors de la dernière journée. Aujourd’hui, le prêt ressemble à un nouveau départ. Vasco mise sur son potentiel. Rennes, lui, espère une relance, et peut-être un transfert définitif.