Mercato PSG : Un cadre du Paris SG pousse pour son transfert

Le PSG pourrait bien encore enregistrer un départ d’ici la clôture du mercato estival. Lassé de sa situation, Kang-in Lee, qui ne veut plus se contenter du banc, met la pression pour partir avant qu’il ne soit trop tard.

Mercato PSG : Kang-in Lee, un talent frustré à Paris

Le Paris Saint-Germain, habitué aux feuilletons estivaux, voit cette fois Kang-in Lee réclamer son tour de manège. L’ancien prodige de Majorque, arrivé à Paris avec des rêves de grandeur, se retrouve relégué à un rôle de figurant derrière les stars. Depuis l’arrivée de Kvaratskhelia en janvier, Lee voit ses minutes fondre à vue d’œil, et avec la Coupe du Monde en ligne de mire, l’heure n’est plus à la contemplation mais à l’action.

Lire aussi : Mercato PSG : Un indésirable prêt à prendre la porte

À voir

Mercato ASSE : 25 M€ ! Saint-Étienne a pris sa décision

L’international sud-coréen veut du temps de jeu, du vrai. Ses représentants multiplient les coups de fil, et le joueur espère enfin voir une porte s’ouvrir. Naples, des clubs de Premier League… les courtisans ne manquent pas. Mais Paris, fidèle à sa doctrine, ne lâchera rien sans une offre XXL.

Lire aussi :Mercato PSG : Le prochain gros départ après Donnarumma connu

À 24 ans, Lee estime avoir passé l’âge des promesses. L’Équipe révèle que le joueur est « toujours enclin à un départ », malgré la volonté ferme de la direction parisienne de le conserver comme solution de rotation. Le téléphone chauffe, les rumeurs fusent, mais Luis Enrique reste inflexible : Lee n’est qu’un plan B.

À voir

OM : Adrien Rabiot, une histoire montée est dénoncée

Lire aussi : Mercato PSG : Une star asiatique à la place de Kang-In Lee ?

Un plan B qui rêve d’un rôle principal. Aujourd’hui, seul un gros chèque pourrait convaincre Paris de le laisser filer. Les prochains jours seront décisifs : bataille discrète en coulisses, bras de fer silencieux… Kang-in Lee veut écrire son histoire ailleurs. Reste à savoir si le PSG acceptera de tourner la page.