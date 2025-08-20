Mercato OM : Jonathan Rowe tient déjà son nouveau club

Plus les heures passent, plus l’avenir de Jonathan Rowe semble s’écrire loin de l’OM. Et sauf retournement de situation, l’ailier anglais devrait s’envoler vers l’Italie pour un nouveau défi.

Mercato OM : Jonathan Rowe, un accord express avec Bologne

À peine placé sur la liste des transferts, Jonathan Rowe n’a pas perdu de temps. Brouillé avec Adrien Rabiot après la défaite face à Rennes, l’homme aux accélérations fulgurantes a immédiatement reçu des appels de Serie A. Et le plus sérieux vient de Bologne. Selon Foot Mercato, Rowe a rapidement trouvé un accord de principe avec le club italien, séduit par son profil explosif.

Lire aussi : Mercato : L’OM sur le point de vendre, l’AS Rome renchérit !

Une vitesse de négociations à faire pâlir un agent immobilier un soir de finale. Mais avant de boucler les valises, il faudra passer par la caisse. L’Olympique de Marseille réclame 20 millions d’euros, pas un centime de moins. Un tarif jugé élevé en Italie, où l’on négocie plus serré qu’un pressing milanais.

Marseille reste ferme, les négociations s’enlisent

Pablo Longoria ne compte pas brader son joueur. Les dirigeants olympiens campent sur leur position, convaincus que Rowe vaut chaque million demandé, malgré ses écarts d’humeur. De son côté, Bologne tente de faire descendre l’addition, espérant un compromis dans les prochains jours.

À voir

Mercato PSG : Un cadre du Paris SG pousse pour son transfert

Lire aussi : Mercato : Rupture fracassante à l’OM, Rabiot mis à la porte

Les deux clubs continuent de discuter, dans un climat globalement apaisé. Tout le monde veut trouver un accord, mais il faudra encore de longs appels et quelques nuits blanches pour finaliser le deal.