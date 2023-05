Kylian Mbappé, l’attaquant français du PSG, a poussé un énorme coup de gueule sur Twitter ce jeudi concernant un article de L’Équipe à son sujet.

Lors du dernier rassemblant de l’équipée France Espoirs, le ramadan a été un sujet de tensions. Kylian Mbappé a même été appelé à la rescousse pour calmer le jeu, selon les informations de L’Équipe. En effet, l’attaquant du Paris Saint-Germain et nouveau capitaine des Bleus de Didier Deschamps aurait dissuadé certains Espoirs de mener une action collective (grève) en lien avec le ramadan. Une information que le partenaire de Lionel Messi et Neymar Jr a rapidement mis un point d’honneur à démentir.

Kylian Mbappé : « Évitez de mettre mon nom dans vos salades »

« Évitez de mettre mon nom dans vos salades et vérifiez vos sources s'il vous plaît… Bonne soirée », a répondu Kylian Mbappé sur Twitter au sujet de cette affaire. Celle-ci remonterait donc au mois de mars, lorsqu’au moins six protégés de Sylvain Ripoll auraient averti le staff médical de leur volonté de jeûner. L'information serait remontée au staff des A, qui n'aurait pas vraiment apprécié, et les Bleuets auraient ainsi pensé à faire grève.

Selon L’Équipe, « Mbappé a assuré comprendre leur point de vue, mais les a dissuadés de mener toute action collective » lors d'une discussion entre deux entraînements. Toujours selon le quotidien sportif, l’intervention du Champion du monde 2018 aurait été salutaire puisque certains Bleuets « ont renoncé à jeûner » tandis que d'autres ont « sauté » quelques jours de ramadan. Une intervention qui aurait donc permis d’éviter une grosse polémique à Clairefontaine, mais dénoncée par le principal concerné.