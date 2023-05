Déjà très actif en vue du prochain mercato estival, Luis Campos vient tout juste d'être battu par Man United pour un défenseur.

Mercato PSG : Kim Min-jae va signer à Manchester United

Convoité par plusieurs clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, Kim Min-jae va signer à Manchester United, d'après les informations révélées par Il Mattino. Selon la source, le défenseur sud-coréen aurait accepté la proposition du club mancunien, qui devrait lever la clause libératoire fixée à 60 millions d'euros pour finaliser la transaction. Une déception pour le club de la capitale, qui avait été séduit par les performances du joueur napolitain, et dont l'intérêt avait été mentionné il y a quelques jours seulement.

Cela signifie donc que Luis Campos va devoir explorer d'autres pistes pour renforcer sa défense. Pour rappel, en plus de Marquinhos qui a récemment prolongé son contrat avec le PSG, Presnel Kimpembe fera également son retour après sa grave blessure au tendon. De plus, Milan Skriniar fera son arrivée à Paris à l'issue de la saison, lui qui pourrait disputer la prochaine finale de la Ligue des Champions avec l'Inter Milan s'il parvient à se remettre à temps de sa blessure au dos.

Kim Min-jae, premier échec de l'été pour Luis Campos

Déjà pointé du doigt pour son recrutement peu convaincant l'été dernier, associé à une mascarade lors du dernier mercato hivernal, le directeur sportif portugais se retrouve déjà en mauvaise posture. Désireux de vouloir faire signer Kim Min-jae, Luis Campos a été devancé par Manchester United, et voit une première piste voler en éclat.

Pour le moment, cela ne devrait pas entraîner de conséquence particulière pour le dirigeant portugais, mais il ne faudrait pas que ce scénario vienne à se répéter trop souvent cet été, d'autant plus que son recrutement sera scruté de très près par les observateurs, et encore plus par les supporters du Paris Saint-Germain, qui attendent une véritable révolution au sein de leur club pour la saison prochaine.