Pour tenter de sauver le FC Nantes, Pierre Aristouy a pris une décision forte, pour le match contre le LOSC, samedi à 21h.

FC Nantes : Un gros match attend Pierre Aristouy face au LOSC

Dominé par le Montpellier HSC au stade de la Beaujoire (0-3), la semaine dernière, le FC Nantes est plus que jamais menacé de relégation en Ligue 2. L’équipe de Pierre Aristouy n’a plus vraiment le choix à deux journées de la fin. Elle doit remporter ses deux derniers match, mais également espérer un faux pas de l’AJ Auxerre, son concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Toujours 17e et relégable, le FCN a un point de retard sur l’AJA (16e), avant son déplacement à Lille, samedi soir.

Ce match s’annonce compliqué pour les Canaris, car le LOSC (63 points) est en course pour une place en Coupe d’Europe et doit rester devant ses concurrents, notamment le Stade Rennais (62 points) et l’OL (59 points). Vu l’enjeu de cette rencontre, le FC Nantes doit se surpasser pour espérer décrocher les 3 points de la victoire au stade Pierre Mauroy.

FC Nantes : Pedro Chirivella de retour et Moussa Sissoko titulaire à Lille ?

Pierre Aristouy a prévu des choix forts face au LOSC. Il veut faire revenir Pedro Chirivella, qui avait annoncé la fin de sa saison en raison d’une pubalgie. L’entraîneur Jaune et Vert devrait le réintégrer dans son équipe, à la demande de ce dernier. En effet, le milieu de terrain veut aider ses coéquipiers à éviter la descente en Ligue 2.

En plus du retour précipité de l’Espagnol, le coach des Canaris prévoit de relancer Moussa Sissoko contre Lille, selon les informations de L’Équipe. Sur le banc de touche au coup d’envoi des deux derniers matchs, à Toulouse (0-0) et face au MHSC, l’ancien Tricolore (71 sélections) devrait être titulaire à Lille, à en croire le quotidien sportif. Pierre Aristouy compte en effet sur l'expérience du milieu de terain de 33 ans pour sortir les Canaris de la zone rouge.