Suite aux départs de Jordi Alba et Sergio Busquets, Xavi doit désigner deux nouveaux capitaines pour la saison prochaine. L'entraîneur a fait son choix.

FC Barcelone : Xavi choisit Araujo et Lewandowski comme capitaines

Deux des quatre capitaines du FC Barcelone partiront en fin de saison. Sergio Busquets a annoncé il y a quelques jours qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le Barça, et le départ de Jordi Alba a été officialisé aujourd'hui. Avec ces départs, Xavi doit désigner deux nouveaux capitaines pour la saison prochaine.

L'entraîneur catalan aurait déjà fait son choix, d'après AS. Ronald Araujo et Robert Lewandowski rejoindront Sergi Roberto et Marc-André Ter Stegen au rang de capitaines. Sergi Roberto se retrouve donc propulsé au rang de capitaine du club champion d'Espagne, suivi par le gardien allemand, le défenseur uruguayen et l'attaquant polonais.

C'est un grand remaniement au niveau de la hiérarchie du FC Barcelone, alors que Marc-André Ter Stegen n'a obtenu cette responsabilité qu'en cours de saison avec la retraite prématurée de Gerard Piqué. L'ordre des capitaines fonctionne généralement par ancienneté au Barça, mais Xavia décidé de faire confiance à un jeune joueur et à un taulier pour la saison prochaine.

Pedri et Gavi pourraient occuper le poste à l'avenir

Ronald Araujo était déjà pressenti pour occuper ce poste depuis plusieurs semaines maintenant en raison de son leadership affirmé et de sa grande importance en défense. L'Uruguayen de 24 ans possède toutes les caractéristiques nécessaires pour être capitaine aux yeux de Xavi. Le choix de Robert Lewandowski comme autre capitaine s'explique par sa grande expérience et son importance cruciale dans l'équipe barcelonaise.

Le Polonais a eu un impact immédiat cette saison, et devrait obtenir le Pichichi grâce à ses 23 buts inscrits en Liga. Le journal espagnol précise que d'autres joueurs ont été envisagés et qu'ils seront probablement désignés à l'avenir. C'est le cas de Pedri et Gavi, deux jeunes joueurs très importants au FC Barcelone.