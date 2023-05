Gautier Larsonneur a dévoilé un pan de son avenir à l'ASSE, lors de son passage en conférence de presse d'avant-match, ce mercredi.

Mercato ASSE : Larsonneur veut s’inscrire dans la durée à Saint-Étienne

Faisant partie des recrues hivernales qui ont permis à l’ASSE de se maintenir en Ligue 2, Gautier Larsonneur s'est félicité de la mission de sauvetage réussie. Après une demi-saison chez les Verts, il se projette pour une saison pleine en 2023-2024, mais avec un objectif bien clair : la remontée en Ligue 1. Le gardien de but de 26 ans ne se projette pas que sur le court terme ! Il veut s’installer durablement à Saint-Étienne, comme il l’a laissé entendre, avant le déplacement à Caen. « Je dois continuer de faire mes preuves pour gagner la confiance des supporters et m'inscrire dans la durée ici », a déclaré Gautier Larsonneur.

Le portier de l’ASSE a signé un contrat de deux ans et demi, qui va jusqu’en juin 2025. Mais si l’on s’en tient à ses confidences, il est enclin à faire de vieux os dans le Forez, et ainsi marcher dans les pas de Stéphane Ruffier (2011-2021). En tout cas, la recrue débarquée du Stade Brestois apprécie bien la forte connexion avec le peuple vert. « Il y a une relation avec les supporters. Je commence à sentir de plus en plus le Chaudron. C'est très agréable d'avoir autant de présence autour. Le nombre de supporteurs en déplacement m'a marqué. Ça montre ce que représente l’AS Saint-Étienne pour eux. »

Un premier trophée pour Gautier Larsonneur à l'ASSE ?

Notons par ailleurs que Gautier Larsonneur a fait une saison remarquable, d'abord avec Valenciennes FC où il était prêté par Brest, puis à l'ASSE, lors de la deuxième moitié de l'exercice 2022-2023. Il a satisfait les attentes de Laurent Batlles, dont l'équipe reste finalement en Ligue 2, alors qu'elle était dernière et donc relégable en National fin décembre 2022. Et les performances du dernier rempart des Verts ont retenu l'attention, car il est nommé pour le Trophée UNFP du meilleur gardien de but de Ligue 2. Gautier Larsonneur est en lice avec Arthur Desmas (Havre AC), Brice Maubleu (Grenoble Foot 38), Alexandre Oukidja (FC Metz) et Gaëtan Poussin (Bordeaux).