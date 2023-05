Le PSG est en train de faire avancer ses plans pour renforcer sa défense en vue de la prochaine saison. Après avoir conclu l'arrivée de Milan Skriniar, le club parisien a désormais des vues sur Lucas Hernandez, le défenseur français du Bayern Munich. Les négociations entre les deux clubs se sont intensifiées ces dernières heures, et le joueur semble être séduit par le projet parisien.

Mercato PSG : Lucas Hernandez proche du Paris SG

Lucas Hernandez, âgé de 27 ans, a été victime d'une blessure au genou à la Coupe du Monde 2022 au Qatar le 22 novembre dernier. Depuis lors, il a travaillé dur pour récupérer et a finalement pu reprendre l'entraînement avec le Bayern Munich. Cependant, il ne pourra pas participer au dernier match de Bundesliga de la saison contre Cologne. De plus, il pourrait ne plus porter le maillot du Bayern Munich du tout.

En effet, selon les informations de Foot Mercato, Hernandez a suspendu pour le moment les discussions sur la prolongation de son contrat avec le Bayern Munich. Alors qu'il était sur le point de signer un nouveau contrat le liant au club bavarois jusqu'en 2027, il a été attiré par l'intérêt manifesté par le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française a exposé son projet au défenseur français, ce qui a suscité son intérêt.

Le PSG est actuellement confronté à des incertitudes concernant sa défense. Sergio Ramos, arrivé l'été dernier, est en fin de contrat et montre des signes de vieillissement. De plus, Presnel Kimpembe réfléchit à son avenir au sein du club. Dans ce contexte, le renforcement de l'arrière-garde qui n’a pour seul fidèle que Marquinhos est une priorité pour le PSG. Avec l'arrivée de Milan Skriniar en provenance de l'Inter Milan (libre de tout contrat) et la possible arrivée de Lucas Hernandez, le Paris Saint-Germain réaliserait deux gros coups sur le marché des transferts.

Mercato Bayern Munich : Lucas très chaud pour signer au PSG

Lucas Hernandez, qui compte 33 sélections en équipe nationale française, est intéressé par l'idée de rejoindre les futurs champions de France. Son profil solide et polyvalent de défenseur déterminé est un atout majeur pour l'équipe dirigée par Christophe Galtier.

Bien que rien ne soit encore finalisé, les négociations entre le PSG et le Bayern Munich progressent rapidement. Si le transfert se concrétise, cela représenterait un renforcement significatif pour l'arrière-garde du club parisien et confirmerait les ambitions élevées du PSG sur la scène nationale et européenne.

Le mercato estival promet d'être animé pour le Paris Saint-Germain, qui continue de s'activer sur le marché des transferts pour former une équipe compétitive capable de remporter des titres la saison prochaine.