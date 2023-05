Ne souhaitant pas lever l'option d'un an sur son contrat, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été. Mais le Real Madrid, annoncé comme sa destination la plus évidente, sait ce qu’il veut dans ce dossier.

Mercato PSG : Kylian Mbappé ne veut pas lever son option d’un an

D’après les informations divulguées par le quotidien L’Équipe, Kylian Mbappé devrait décider de ne pas la lever l’option d'un an contenue dans son contrat actuel, qui prend fin en juin 2024, afin de garder toutes ses options ouvertes. Pour éviter de le voir partir gratuitement dans douze mois, le club de la capitale française pourrait envisager une vente de son attaquant de 24 ans lors du prochain mercato estival. Mais des sources internes au PSG assurent que « Mbappé ne partira pas cet été, même s'il lui reste un an de contrat. Tout se passe bien avec lui. » Qu’à cela ne tienne. Si l’ancien avant-centre de l’AS Monaco venait à forcer son départ cet été, son arrivée au Real Madrid ne serait pas si certaine.

Mercato PSG : Le Real Madrid veut Kylian Mbappé pour 0€

Malgré sa décision de prolonger au Paris Saint-Germain il y a un an, Kylian Mbappé n'aurait jamais totalement coupé les ponts avec le Real Madrid, à en croire les renseignements du journal AS. Le média espagnol précise même que l’international français reste toujours une priorité pour le club madrilène. Toutefois, Florentino Pérez et les décideurs des Merengues ne seraient pas prêts à payer une indemnité au Paris SG pour le recruter.

Avec les problèmes rencontrés à Paris, le vice-champion d’Espagne se considère en position de force sur ce dossier et ne compte pas faire le premier pas. De son côté, Marca ajoute que le Real Madrid exigera la signature d'un préaccord à Kylian Mbappé pour l’été 2024 afin d’éviter un nouvel affront comme en mai dernier.