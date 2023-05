Relégable en Ligue 2 avant d’affronter le LOSC, le FC Nantes doit se préparer à un match compliqué. Les Dogues sont invincibles à Lille.

LOSC-FC Nantes : Pierre Aristouy tente de booster le FCN

Le FC Nantes espère rester en Ligue 1, à deux journées de fin du championnat. Le FCN est 17e, à un point de l’AJ Auxerre (16e), son concurrent direct dans la lutte pour le maintien, avant son match contre à Lille, samedi. Pierre Aristouys’est montré confiant lors de son passage en conférence de presse d’avant-match.

« Ils (les Canaris) ont été capables de faire de très belles choses depuis deux ans, ils sont capables quand l'événement est majeur, et là, les deux événements qui nous attendent (Lille puis la réception d'Angers) sont considérés comme majeurs. Maintenant, il s'agit de rappeler ce qu'ils ont fait de bien, assumer la situation et trouver les hommes », a déclaré le successeur d’Antoine Kombouaré.

Le LOSC, un adversaire épouvantable pour Nantes

Les nouvelles s’annoncent mauvaises pour le FC Nantes à Lille. D’abord parce que les Jaune et Vert affrontent une équipe encore en course pour l’Europe. Actuel 5e au classement, le LOSC doit tenir ce rang, synonyme de qualification pour la Ligue Europa Conférence. Les Dogues (63 points) peuvent même passer devant l’AS Monaco (65 points) à la 4e place et ainsi arracher son billet pour la Ligue Europa.

Vu l’enjeu pour les Lillois, cette rencontre ne sera donc pas une partie de plaisir. Deuxièmement, les Nordistes sont dans une dynamique positive au stade Pierre Mauroy. Ils sont invaincus lors de leurs 15 derniers matches joués à domicile en Ligue 1 (soit 11 victoires, 4 nuls). C’est d’ailleurs la meilleure série en cours dans le championnat de France. Et ce n’est pas tout ! Le LOSC reste sur 14 rencontres sans revers face au FC Nantes (soit 10 succès, 4 nuls).

À l’inverse, les Nantais n’ont gagné que 2 matches sur 18 en déplacement en Ligue 1 cette saison. Pire, ils n’ont plus remporté de match depuis leur victoire sur le FC Lorient (1-0), le 12 février 2023, lors de la 23e journée. Ils sont donc sur une série de 8 défaites et 5 nuls lors des 13 dernières journées de championnat. Avec de telles statistiques, le FC Nantes ne part évidemment pas favori face au LOSC.