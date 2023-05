Alors que le FC Nantes est en grand danger dans la course au maintien, une perte à 20 millions d'euros se précise pour le club.

FC Nantes : Le FCN en grand danger à Lille

Toujours cloué à la 17e place du championnat avec ses deux points de retard sur l'AJ Auxerre, le FC Nantes va jouer son avenir lors des deux dernières journées de Ligue 1. Dès samedi, les Canaris ont rendez-vous sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy pour défier le LOSC, sérieux candidat dans la course à l'Europe. La victoire est obligatoire pour Pierre Aristouy et ses hommes, mais la tâche s'annonce d'ores et déjà compromise au vue de l'immense écart de niveau entre les deux équipes.

En ce qui concerne les différents scénarios possibles, le calcul est assez simple. En cas de défaite ou match nul du FC Nantes à Lille, combiné à une victoire de l'AJ Auxerre à Toulouse, les Jaune et Vert seront officiellement relégués en Ligue 2. Une relégation qui, si elle venait à se confirmer, pourrait entraîner une perte d'argent colossale pour Waldemar Kita.

Jusqu'à 20 millions d'euros de pertes pour le FC Nantes en cas de descente

Il n'y a pas que sur le plan sportif qu'une relégation peut faire des dégâts à Nantes. En effet, d'après les informations d'Actu.fr, si la descente en Ligue 2 venait à être officialisée, le FCN pourrait perdre jusqu'à 20 millions d'euros de droits TV. Une perte d'argent très importante pour le club présidé par Waldemar Kita, qui devrait toutefois voir sa masse salariale s'alléger avec les différents départs qui auront lieu cet été.

Pour rappel, certains joueurs comme Ludovic Blas, ou encore Alban Lafont, ne devraient pas continuer l'aventure avec le FC Nantes, et sont déjà pistés par plusieurs clubs européens en vue du mercato estival.