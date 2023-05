Jeudi, plusieurs sources ont annoncé un accord entre le PSG et Lucas Hernandez en vue d’un transfert cet été. Mais aux dernières nouvelles, le défenseur du Bayern Munich serait encore loin d’un départ.

À l’instar de Manuel Ugarte, milieu de terrain défensif du Sporting Portugal, Lucas Hernandez a été annoncé comme un futur joueur du Paris Saint-Germain. En négociations avec ses dirigeants pour prolonger son contrat, qui expire le 30 juin 2024, le polyvalent défenseur du Bayern Munich aurait été séduit par l’offre parisienne présentée par Luis Campos. L’international français de 27 ans aurait alors mis un stop aux pourparlers avec son club et donné son accord de principe pour un transfert au PSG cet été.

Désireux de recomposer son secteur défensif, le Champion de France en titre attendrait désormais la fin de saison pour ouvrir des discussions avec le Bayern Munich afin de se mettre d’accord sur l’indemnité à payer pour le Champion du monde 2018. Mais ce vendredi, la presse allemande assure que la réalité serait toute autre dans cette affaire.

Mercato PSG : Lucas Hernandez vers une prolongation avec le Bayern ?

Dans son édition du jour, le journal Bild laisse entendre que l’entourage de Lucas Hernandez pourrait avoir fait fuité un intérêt du Paris Saint-Germain pour négocier le meilleur contrat possible avec le Bayern Munich. En effet, alors que des sources contactées par RMC Sport ont confirmé jeudi que l’ancien défenseur de l’Atlético Madrid est bien une cible du Paris SG, le quotidien édité à Munich assure qu'il n'y a pas d'accord entre le frère de Théo Hernandez et les Rouge et Bleu.

D’ailleurs, la volonté commune d'une prolongation serait même toujours intacte, bien que son officialisation ait été reportée pour des raisons encore inconnues. La publication d'outre-Rhin va même plus loin en expliquant qu'il n'y a aucun accord contractuel avec le PSG et Lucas Hernandez et que le Bayern Munich n'a de toute façon nullement l'intention de se séparer de la recrue la plus chère de son histoire (80 millions d’euros).