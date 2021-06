PSG Mercato : Coup de théâtre dans le dossier Theo Hernandez ?

Publié par JEAN-LUC D le 01 juin 2021 à 13:00

À la recherche d’un latéral gauche pour la saison prochaine, le PSG s’active pour le recrutement de Theo Hernandez, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’Inter Milan. Hier, un média italien a annoncé que le joueur de 22 ans et le club de la capitale étaient parvenus à un accord. Mais aux dernières nouvelles, l’affaire serait encore très loin d’être conclue pour les Parisiens.

Le PSG à la recherche d’un latéral gauche

Blessé aux ligaments croisés depuis septembre 2020, Juan Bernat semble s’être enfin remis de sa blessure, malgré quelques complications. Toutefois, en à croire le journal L’Équipe, le Paris Saint-Germain envisage sérieusement de recruter un nouveau latéral gauche pour pallier une éventuelle rechute de l’international espagnol de 28 ans. Si le nom de Hector Bellerin, sous contrat à Arsenal jusqu’en 2022, a été longtemps associé au club de la capitale, Leonardo aurait finalement pris la résolution de miser sur une piste plus prometteuse.

D’après Fabrice Hawkins, ancien journaliste à Téléfoot, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec Theo Hernandez pour un contrat de 5 ans et le salaire qui l'accompagnera. Pour laisser filer l’ancien défenseur du Real Madrid, le club lombard réclame au moins 40 millions d’euros. De son côté, Leonardo aimerait inclure des joueurs du PSG dans l’opération afin de faire baisser le prix demandé par les Rossoneri. Mais ce mardi, un média italien a lâché une bombe dans ce dossier.

Mercato PSG : Theo Hernandez ne cherche pas à quitter l’AC Milan

En effet, d’après Calciomercato, Theo Hernandez est encore très loin d’un départ de l’AC Milan. Contrairement aux nombreuses rumeurs l’envoyant au Paris Saint-Germain, le jeune frère de Lucas Hernandez (Bayern Munich) se sent bien à Milan et son club pense même à prolonger prochainement son engagement afin de l’inscrire dans la durée.

« Il était inévitable que les grands d’Europe s’informent à propos de sa situation, avec le PSG en tête de liste. Les Parisiens voudraient faire venir Hernandez. Mais les négociations pourraient être bloquées, car d’après nos sources le joueur ne veut pas quitter l’AC Milan. Il voudrait profiter du retour du club en Ligue des Champions et ne poussera pas pour partir. Il ne pourrait quitter le club que s’il est sacrifié pour des raisons financières, mais ce n’est pas l’intention de Milan pour le moment », explique le site transalpin.

Avant d’ajouter : « Dans les prochaines semaines, Maldini et les agents du joueur vont parler pour une prolongation de on contrat et un nouveau salaire de 3,5 M€ par an, alors que Theo gagne 1,5 M€ en ce moment. » Leonardo devra donc se montrer suffisamment convaincant pour parvenir à ses fins dans ce dossier.