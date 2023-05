Et si Franck Haise, artisan de la superbe deuxième place du RC Lens en Ligue 1, remplaçait Christophe Galtier sur le banc du PSG ? Il a répondu à la question.

Excellent sur le banc du RC Lens, avec lequel il vient de terminer vice-champion de France, Franck Haise fait l’objet de plusieurs sollicitations de grands clubs européens. Alors que Christophe Galtier est annoncé sur le départ du côté du Paris Saint-Germain, l’entraîneur des Sang et Or pourrait être une option viable pour lui succéder.

Mercato RC Lens : Franck Haise n’a aucun contact avec le PSG

Après sa large victoire face à l'AC Ajaccio samedi soir lors de la 37e journée de Ligue 1 (3-0), le RC Lens est assuré de terminer à la deuxième place de Ligue et de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais le club artésien pourrait perdre son entraîneur Franck Haise, annoncé dans le collimateur de grands clubs européens. D’ailleurs, après le match, le technicien français a été interrogé sur son avenir.

Malgré un long contrat courant jusqu’en juin 2027, le coach de 52 ans s'est montré évasif concernant son futur à Lens. « On a prévu de se rencontrer avec la direction la semaine prochaine », a-t-il indiqué, reconnaissant disposer de quelques sollicitations, mais pas du Paris Saint-Germain. « Le PSG ne m’a pas contacté (…) On n'a pas toujours la main sur ces choses-là. On a conscience de notre taille, et si des gros viennent pour des joueurs ou des membres du staff, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. On se prépare à ces éventualités », a confié Franck Haise en conférence de presse.