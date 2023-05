Annoncé proche du PSG pour remplacer éventuellement Lionel Messi et Neymar, Marco Asensio va quitter le Real Madrid selon son partenaire Toni Kroos.

Mercato PSG : Le PSG en pole pour enrôler Marco Asensio

Arrivé à l’été 2025 en provenance de Majorque contre un chèque d’environ 4 millions d’euros, Marco Asensio est en fin de contrat avec le Real Madrid le 30 juin prochain. Et d’après les informations de la chaîne américaine ESPN, l’attaquant de 27 ans serait « en discussions avancées » avec le PSG en vue d’une arrivée libre à la fin de la saison en cours.

Toujours selon la même source, l’international espagnol considère la proposition parisienne comme la plus « tentante » par rapport à celles formulées par la Juventus Turin, Aston Villa et l’AC Milan. Après sept années de bons et loyaux services sous le maillot des Merengues, Marco Asensio pourrait ainsi évoluer aux côtés de Kylian Mbappé la saison prochaine. Et cela ne fait plus aucun doute que l’ancien coéquipier de Sergio Ramos va quitter la Maison Blanche cet été.

Mercato PSG : « Avec Marco Asensio, ça ne marchera peut-être pas »

En conférence de presse après la victoire sur le terrain du FC Séville, le milieu de terrain du Real Madrid Toni Kroos s'est montré pessimiste concernant l’avenir de son coéquipier Marco Asensio. « L’avenir de Nacho, Asensio et Ceballos ? Difficile à dire. On n'en parle pas tant que ça. Depuis hier, j'ai le sentiment, avec Marco Asensio, que ça ne marchera peut-être pas. Quant à Nacho et Dani, je n'en ai aucune idée. J'ai un pressentiment, mais aucune idée », a déclaré l’international allemand de 33 ans.

De son côté, Carlo Ancelotti s’est montré évasif sur le sujet. « Asensio part ? Je ne sais rien… comme je ne sais pas ce qui va se passer avec Nacho et Dani Ceballos. Personnellement, ça va être un peu triste de les voir partir », a lancé l’entraîneur madrilène en conférence de presse.