Avant la dernière journée du championnat, les choses se précisent à l’OM. Un joueur important a officiellement annoncé son départ de l’Olympique de Marseille.

En pleine préparation de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille ne pourra pas compter sur Eric Bailly. Prêté cette saison avec obligation d’achat avec conditions par Manchester United, le défenseur central ne sera pas conservé définitivement par l’OM. Dimanche soir, l’international ivoirien de 29 ans a été officialisé annoncé lui-même son départ, qui était déjà dans les tuyaux depuis plusieurs semaines.

Mercato OM : Eric Bailly fait ses adieux à l’Olympique de Marseille

Au lendemain de la défaite à domicile de l’Olympique de Marseille contre le Stade Brestois (1-2), Eric Bailly a fait ses adieux au peuple olympien sur les réseaux sociaux.

« Je tiens à remercier les supporteurs pour leur soutien, envers l'équipe et moi-même. Malheureusement, nous finissons sur une défaite à domicile. Cette saison a été magnifique pour moi à Marseille, dans un club incroyable. Merci à mes coéquipiers, au staff technique et médical, qui ont pris soin de moi et m'ont fait me sentir comme chez moi. Allez l'OM ! », a écrit l’ancien protégé de José Mourinho.

Encore lié à Manchester United jusqu’en juin 2024, le natif de Bingerville va donc retourner en Angleterre à la fin de la saison. Mais selon toute vraisemblance, ce n’est pas pour y faire long feu puisqu’il n’entre pas dans les plans d’Erik ten Hag, le manager des Red Devils. Eric Bailly devrait donc être placé sur le marché des transferts de l’été à venir.