Angers SCO a licencié Ilyes Chetti, qui ne lui aura attiré que des problèmes. Le défenseur de 28 ans est renvoyé après des faits qui lui sont reprochés.

Angers SCO : Ilyes Chetti renvoyé du club

Ilyes Chetti a été renvoyé du SCO d'Angers. Le joueur de 28 ans avait été condamné le 6 avril dernier à quatre mois de prison avec sursis pour des faits d'agression sexuelle commis le 4 décembre dans une boîte de nuit angevine. "Angers SCO informe du licenciement du joueur Monsieur Ilyes Chetti compte tenu des faits reprochés et reconnus par ce dernier", a communiqué le club sur son site officiel.

Le latéral gauche avait été mis à pied pendant un mois par son club dès le jour de sa condamnation. Il s'était ensuite blessé pendant une longue période avant de rechuter. Son dernier match remonte au 5 mars et une cinglante défaite 5-0 à Montpellier pendant laquelle il avait disputé une mi-temps. Au total, Ilyes Chetti n'a joué que 5 rencontres de Ligue 1 avec Angers.

Un transfert qui met en danger le SCO

Relégué en Ligue 2 et lanterne rouge de Ligue 1, Angers SCO aurait préféré ne pas recruter Ilyes Chetti. En plus de sa condamnation et de ses blessures, le transfert du joueur prive Angers de recrutement pour les deux prochains mercatos. Recruté à l'ES Tunis, la transaction du défenseur avait amené à un litige entre le club tunisien et le club angevin, qui avait dû payer 970 000 euros au club vendeur "à titre de compensation pour rupture conventionnelle sans juste cause, majorée d'un intérêt annuel au taux de 5 % à compter du 30 septembre 2022 jusqu'à la date du complet paiement".

Le SCO a fait appel de sa sanction et attend toujours la réponse du TAS. À l'heure actuelle, les Angevins ne peuvent pas recruter pour le prochain mercato estival et hivernal, alors que la concurrence s'annonce rude en Ligue 2 l'année prochaine. Le club va laisser filer plusieurs joueurs en fin de contrat et aura du mal à conserver ses meilleurs éléments.