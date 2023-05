A l’occasion de la réception de Valenciennes FC, vendredi, les supporters de l’ ASSE sont proches du record d’affluence de la saison à Geoffroy-Guichard.

ASSE-Valenciennes FC : Déjà 30 000 billets vendus, vers une affluence record !

Le stade Geoffroy-Guichard se prépare à accueillir la 38e journée de Ligue 2 entre l' ASSE et Valenciennes FC, le vendredi 2 juin (20h45). Pour cette dernière rencontre de la saison, les supporters des Verts se mobilisent en plus grand nombre. « Depuis plusieurs jours, le Kop Nord, le Corner Famille et la partie inférieure d'Henri-Point affiche déjà complet » selon l’AS Saint-Etienne. Ce mardi, le balcon de la tribune Charles-Paret et la partie centrale de la tribune Pierre-Faurand ont été ouverts à la vente. Mais d'après l’annonce du club ligérien sur son site internet, la barre symbolique de 30 000 billets est déjà atteinte.

[tweet id="1663548272815013888]

Pour rappel, le plus forte affluence au stade Geoffroy-Guichard lors de l'exercice 2022-2023 est de 33 008 spectateurs. C'était à l'occasion de la venue du FC Metz et une défaite de l' ASSE (1-3), le 22 avril (32e journée). Pour rappel, l'équipe de Laurent Batlles est déjà assurée du maintien en Ligue 2 et n’a plus d’enjeu majeur lors du match contre les Valenciennois. Par contre, ces derniers jouent encore leur maintien. Ils sont certes 13es avec 45 points, avant l’ultime journée, mais ils peuvent se faire doubler sur le fil par le FC Annecy (45 points), Pau FC (44 points), Rodez AF (43 points) et le Stade Lavallois (43 points).

Notons que les supporters stéphanois vont célébrer leur équipe féminine, lors du match contre VAFC. Les Vertes ont fait leur retour dans l'élite (D1 Arkema), avant même le terme de la saison. Elles ont fini en tête de leur groupe (B), devant l'Olympique de Marseille.