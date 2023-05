Le FC Nantes joue samedi soir le match de la dernière chance face à Angers. L'équipe de Pierre Aristouy doit s'imposer pour se maintenir en Ligue 1.

FC Nantes : Victoire impérative face à Angers

Le FC Nantes est en sursis en Ligue 1. Les Canaris sont 17es du championnat et n'ont pas leur destin entre les mains. Premiers relégables, les Nantais auraient pu s'extirper de la zone rouge la semaine dernière, après avoir mené au score pendant 33 minutes à Lille, avant de se faire reprendre en début de mi-temps puis de perdre en toute fin de match.

Les Jaune et Vert n'ont que 33 points et doivent absolument s'imposer face à la lanterne rouge du championnat, samedi. Les coéquipiers de Nicolas Pallois sont sur une série catastrophique de 14 matches sans victoire en Ligue 1, entrecoupés d'une raclée concédée en finale de Coupe de France face à Toulouse (1-5).

Le FC Nantes doit en plus de s'imposer et espérer une défaite de l'AJ Auxerre, qui accueille le RC Lens. Les Sang et Or n'ont plus rien à jouer après l'acquisition de leur 2e place la semaine passée. Les Nantais ne sauront qu'en toute fin de match s'ils sont maintenus en Ligue 1 ou s'ils descendent à l'échelon inférieur.

Le retour de Pedro Chirivella fait du bien à Pierre Aristouy

Désigné entraîneur principal en remplacement d'Antoine Kombouaré, Pierre Aristouy n'a remporté aucun des matchs qu'il a dirigé jusqu'ici. Les Nantais ont toutefois livré une belle bataille à Lille la semaine dernière. Le nouveau coach a fait des choix forts, comme le fait de relancer des joueurs en fin de contrat (Marcus Coco, João Victor ou encore Charles Traoré) ou d'utiliser Ignatius Ganago en pointe, au lieu d'Andy Delort ou Mostafa Mohamed.

Pierre Aristouy bénéficie aussi du retour de son milieu de terrain Pedro Chirivella pour le dernier match de la saison. Tel un combattant, il est retourné sur le terrain malgré le fait que sa pubalgie ne soit pas entièrement soignée pour aider ses coéquipiers dans l'objectif maintien.