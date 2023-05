Depuis sa nomination au FC Nantes le 9 mai dernier en remplacement d'Antoine Kombouaré, Pierre Aristouy tente sans succès de redresser la barre des résultats. Bien que son avenir personnel ne soit pas encore sa principale préoccupation, il pourrait le devenir très rapidement. L'ancien entraîneur des U19 n'a récolté qu'un point sur neuf possibles et se battra pour le maintien des Canaris en Ligue 1 contre le SCO d'Angers à la Beaujoire (samedi, 21h).

Aristouy maintenu par le FC Nantes à la fin de la saison ?

Personne ne sait ce qui arrivera à Pierre Aristouy après la dernière journée de Ligue 1. L'Équipe, a récemment annoncé qu'il avait prolongé son contrat de deux ans. Rien ne garantit donc qu'il sera démis de ses fonctions d'entraîneur principal du FC Nantes, même en cas de relégation du club en Ligue 2. Nous saurons très bientôt quel sort Waldemar Kita lui réserve.

En réalité, la situation est délicate pour Pierre Aristouy, qui se trouve dans une position précaire en tant qu'entraîneur du FC Nantes. Depuis sa nomination, l'équipe a été incapable de renverser la tendance et de réaliser des performances convaincantes sur le terrain. Avec seulement un point obtenu lors des trois derniers matchs, le club est désormais en danger de relégation.

La rencontre décisive du FCN contre le SCO d'Angers sera un moment clé pour Pierre Aristouy, arrivé sur le banc nantais pour créer un électrochoc devant inverser la mauvaise dynamise des dernières semaines sous Antoine Kombouaré. On est pour le moment loin des attentes, ce qui précipite la question de l'avenir du coach. Une victoire permettrait de soulager la pression et de préserver les chances de maintien du FCN en Ligue 1. En revanche, une défaite pourrait remettre en question l'avenir du club dans l'élite et forcément celui de l'entraîneur qui pourrait être remercié.

Quoi qu'il en soit, la fin de saison sera décisive pour le FC Nantes et pour Pierre Aristouy. La perspective d'une relégation en Ligue 2 serait a de très fortes chances de l’emporter.