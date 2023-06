En fin de contrat le 30 juin prochain avec le Real Madrid, l’attaquant espagnol Marco Asensio va s’engager en faveur du PSG. L’affaire serait déjà bouclée.

Malgré le souhait de son entraîneur Carlo Ancelotti de le conserver la saison prochaine, Marco Asensio n’a pas trouvé un accord avec son président Florentino Pérez pour prolonger son contrat qui expire au terme de l’exercice en cours. Après sept années de bons et loyaux services couronnées par plusieurs trophées sous les couleurs madrilènes, l’attaquant de 27 ans s’apprête à rejoindre un nouveau projet. Annoncé comme une priorité pour Unai Emery à Aston Villa, l’international espagnol se dirigerait finalement vers le Paris Saint-Germain. Mieux, l’ancien coéquipier de Sergio Ramos aurait même fait une confidence à ses proches sur l’identité de son futur coach en Ligue 1.

Mercato PSG : Marco Asensio annonce José Mourinho sur le banc de Paris

Avec le départ quasiment acte de Lionel Messi et celui possible de Neymar, le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu sur Marco Asensio pour renforcer son attaque la saison prochaine. Selon le journaliste Abdellah Boulma, le conseiller football du club de la capitale française aurait ainsi formulé une « offre verbale » au natif de Majorque. Alors qu’il semblait intéressé par un nouveau challenge à Aston Villa, le milieu offensif du Real Madrid serait désormais plus proche de signer en faveur du PSG.

Selon le journaliste Marçal Llorente de la célèbre émission El Chiringuito, Asensio aurait également confié à son entourage qu’il allait être entraîné par José Mourinho en France. « Marco Asensio est courtisé en Angleterre, mais il va s’engager au PSG. Il a déjà dit à son entourage proche qu’il serait très probablement entraîné par José Mourinho », assure le journaliste espagnol. Sous contrat avec l’AS Rome jusqu’en juin 2024, Mourinho pourrait donc rejoindre les Rouge et Bleu dès cet été.