Désireux de rejoindre un club de l’élite après son prêt à l’ASSE, Niels Nkounkou serait sur les tablettes de l’OM, son club formateur.

Mercato OM : Niels Nkounkou veut rejoindre un club de l'élite

Ayant réussi son prêt à l’ASSE entre janvier et juin 2023, Niels Nkounkou souhaite rejoindre un club évoluant dans l’élite. Il l’a fait savoir dans une interview dans Onze Mondial. « En montrant ce que je montre en Ligue 2, ça me donne envie de me jauger à l’échelon supérieur. Mais est-ce qu’il y a des clubs intéressés par mon profil ? On verra ce qui se passera », a-t-il confié.

Satisfait des prestations de l’arrière latéral repositionné comme piston gauche par Laurent Batlles, l’AS Saint-Etienne va lever l’option d’achat assortie à son prêt. Mais il devrait être transféré dans la foulée pendant le prochain mercato d’été. Ce qui permettrait à Niels Nkounkou de vivre son rêve, mais également à l’ASSE de faire rentrer de l’argent dans ses caisses. L’OM serait parmi les clubs intéressés par les services du joueur d’Everton. Interrogé sur l’interêt de son club formateur (2017-2020), le défenseur de 22 ans a répondu avec humour : « Si Marseille cherche un latéral gauche, c’est bien pour eux (rires) ».

Mercato OM : Le nom de Nkounkou sur la sort list de Longoria ?

Mais selon les informations de But Football Club, le N°22 des Verts est effectivement sur la short list de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille. Le président des Phocéens seraient séduit par ses performances en Ligue 2 (soit 6 buts et 7 passes décisives en 19 matchs disputés). « L’OM a pris des renseignements dernièrement. A gauche, le Portugais Nuno Tavares, prêté par Arsenal, ne sera pas conservé. Et Niels Nkounkou a montré ses dispositions au poste de piston. Un rôle de doublure pourrait lui être proposé par le club phocéen », a écrit la source.

Un retour du natif de Pontoise au Vélodrome pourrait être une solution au souci de ce dernier. « J’aimerais me fixer dans un projet, ne plus me retrouver dans l’incertitude tous les étés sans savoir où je vais passer la saison. J’aimerais trouver de la stabilité quelque part », souhaite-t-il. Pour rappel, Niels Nkounkou a été prêté successivement au Standard de Liège, à Cardiff City et évidemment à l'ASSE entre aout 2021 et mai 2023.